Антон Шипулин: Олимпийская трасса в Пхенчхане - моя. Здесь много мест, где надо включаться

Лидер сборной России Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

- Мы рады нашему маленькому глобусу. В целом неплохо и довольно ровно выступали в эстафетах впо ходу всего сезона. Сегодня единственный день, когда остались без медали. Самое главное, что выиграли чемпионат мира. Этим четвертым местом я не сильно расстроен, потому что уже конец сезона, тяжело и психологически, и физически.

Я сразу сказал, что это моя трасса. Мне она очень нравится, рабочая, есть много мест, где надо включаться. Я с тренером разговаривал, уже набросали тренировочный план на лето, чтобы подготовиться как раз к этому треку, - рассказал Шипулин.

Сборной Франции сегодня не помешали победить даже четыре промаха Мартена Фуркада, бежавшего на заключительном, четвертом этапе.

Второе место в гонке заняли австрийцы, а третье - норвежцы.

Сборную Германии, как и на чемпионате мира-2017, подвели многочисленные ошибки на огневых рубежах, а для россиян гонка не задалась с самого начала: Максим Цветков проиграл лидерам на первом этапе более минуты. Тем не менее, Антону Шипулину удалось поднять команду на четвертую позицию.

Кубок мира

Эстафета. Мужчины. 4 по 7,5 км

1. Франция — 1:12.09,5 (0+10)

2. Австрия +33,8 (0+9)

3. Норвегия +45,4 (1+8)

4. Россия +1.11,1 (0+9)

5. Украина +1.28,0 (0+7)

6. Германия +1.39,3 (1+14)

7. Канада +3.03,1 (0+9)

8. Чехия +3.11,8 (2+9)

9. Казахстан +3.12,4 (0+9)

10. США +3.12,8 (0+9).