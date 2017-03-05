Ари открыл счет голам за «Локомотив»
Новичок «Локомотива» Ари отметился дублем в выездном матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
На 60-й минуте он откликнулся на передачу Алексея Миранчука и поразил ворота самарцев. Вскоре форвард удвоил преимущество своей команды.
Это первые голы бразильца за «Локомотив». Ранее он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара».
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 0:3 (0:0)
Голы
Ари 60 (0:1). Ари 68 (0:2). Миранчук А. 88 (0:3).
Состав
Крылья Советов: Лория, Надсон, Бато (Мияилович, 83), Родич, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Зуев, Глеб (Садик, 68), Чочиев (Кудряшов, 56), Паскуато
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, Чорлука, Денисов В., Фернандеш, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов (Игнатьев, 61), Денисов И., Ари (Майкон, 75)
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция