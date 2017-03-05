Мужская сборная России выиграла малый Хрустальный глобус в зачете эстафет
Мужская сборная России по биатлону завоевала малый Хрустальный глобус в зачете эстафет.
Российская сборная в сумме набрала 259 очков. В нынешнем сезоне наша национальная команда из пяти гонок выиграла одну, дважды была второй, по разу - третьей и четвертой.
Второе место в общем зачете эстафет завоевала французская сборная, тройку замкнули немцы.
На последней эстафете в сезоне в южнокорейском Пхенчхане российская команда в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла четвертое место. Победу праздновали французы, второе место завоевали австрийцы, тройку замкнули норвежцы.
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