Призера Олимпиад Никиту Лобинцева ограбили в центре Екатербурга

Известный российский пловец Никита Лобинцев подвергся ограблению в центре Екатеринбурга.

На парковке злоумышленник разбил стекло автомобиля спортсмена и похитил куртку.

«Счастливый день, видимо, сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали только куртку! Здоровья и счастья вам, господа воры», - написал пловец в инстаграме.

Напомним, Лобинцев является серебряным призер Олимпиады-2008 в Пекине в составе эстафетной команды России в заплыве 4×200 метров вольным стилем.

На ОИ-2012 в Лондоне он выиграл бронзу в эстафете 4×100 метров.