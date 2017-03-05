Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Амкар
Футбол  Крылья Советов0 : 3Локомотив
Футбол  Краснодар0 : 1Спартак
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Тоттенхэм0 : 0Эвертон
Футбол  Терек- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Призера Олимпиад Никиту Лобинцева ограбили в центре Екатербурга

Комментарии

Известный российский пловец Никита Лобинцев подвергся ограблению в центре Екатеринбурга.

На парковке злоумышленник разбил стекло автомобиля спортсмена и похитил куртку.

«Счастливый день, видимо, сегодня! Прямо в центре города на парковке разбили заднее стекло. Забрали только куртку! Здоровья и счастья вам, господа воры», - написал пловец в инстаграме.

Напомним, Лобинцев является серебряным призер Олимпиады-2008 в Пекине в составе эстафетной команды России в заплыве 4×200 метров вольным стилем.

На ОИ-2012 в Лондоне он выиграл бронзу в эстафете 4×100 метров. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россияне выиграли эстафету 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мираРоссийские спортсмены завоевали золотые медали в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.Никита Лобинцев: Ефимова пришла в себя, намерена дать бой на 200 мРоссийский пловец Никита Лобинцев рассказал о том, как пример Юлии Ефимовой мотивировал его перед эстафетой 4x200 метров вольным стилем.Американцы выиграли кролевую эстафету, Фелпс завоевал 21-е золотоСборная США стала олимпийским чемпионом в эстафете 4x200 метров вольным стилем на Играх в Рио-де-Жанейро.Россияне вышли в финал эстафеты 4Х200 вольным стилем на олимпийском турнире по плаваниюНа летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро продолжаются соревнования по плаванию. В мужской эстафете 4Х200 метров вольным стилем в финал пробилась сборная России.Российский пловец Лобинцев не пробился в полуфинал ОИ в заплыве на 200 метров вольным стилемРоссийский пловец Никита Лобинцев не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в Рио-де-Жанейро в заплыве на 200 метров вольным стилем, другой россиянин Александр Красных успешно преодолел квалификацию.Никита Лобинцев: Будем зубами выгрызать медали на ОИ-2016Российский пловец Никита Лобинцев прокомментировал новость о том, что его допустили до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.Морозову и Лобинцеву разрешили плыть в РиоМорозову и Лобинцеву разрешили плыть в РиоНаши атлеты, которых международные федерации допустили до Игр, выступят в Рио. В том числе пловцы Владимир Морозов и Никита Лобинцев.Комиссия МОК допустила Морозова и Лобинцева на Олимпийские игрыНезависимая комиссия Международного олимпийского комитета допустила российских пловцов Никиту Лобинцева и Владимира Морозов к участию в Олимпийских играх-2016.Ефимова, Морозов и Лобинцев не допущены на ОлимпиадуКомиссия Международного олимпийского комитета допустила 29 российских пловцов к участию в Олимпийских играх-2016.Андрей Крайтор: Когда прошла информация про Лобинцева и Морозова, у нас у всех зашевелилась надеждаДвукратный чемпион Европы и мира россиянин Андрей Крайтор эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ» рассказал, как обстоят дела с допуском к ОИ-2016 в Рио-де Жанейро.Морозов и Лобинцев – уже на свободе или еще под колпаком? Мнение Павла ЛысенковаМорозов и Лобинцев – уже на свободе или еще под колпаком? Мнение Павла ЛысенковаFINA внесла пловцов Владимира Морозова и Никиту Лобинцева в список для участия в Олимпиаде.Допуск Лобинцева и Морозова к Олимпиаде будет зависеть от решения комиссии МОКМеждународная федерация плавания (FINA) пока не подтверждает информацию о допуске до Олимпиады российских пловцов Никиты Лобинцева и Владимира Морозова. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от комиссии МОК.Лобинцев и Морозов допущены до ОИ-2016Международная федерация плавания (FINA) допустила российских пловцов Никиту Лобинцева и Владимира Морозова к участию в Олимпийских играх 2016 года.Сегодня CAS вынесет решение по российским спортсменам, не допущенным к ОИ-2016Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по всем российским спортсменам, не допущенным к Олимпиаде в Рио, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Юлия Ефимова: одна против всех. Как чемпионка мира судится со всем миромЮлия Ефимова: одна против всех. Как чемпионка мира судится со всем миромЮлия Ефимова прилетела в Рио-де-Жанейро, где ее представители подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) к МОК, ОКР и ФИНА.Морозов и Лобинцев не будут оспаривать свое отстранение от ИгрРоссийские пловцы Никита Лобинцев и Владимир Морозов отзовут свои иски, поданные в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) и не станут оспаривать свое отстранение от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.Сергей Колмогоров: Морозов и Лобинцев готовятся к Олимпиаде и ждут решения CASГлавный тренер сборной России Сергей Колмогоров рассказал, что пловцы Никита Лобинцев и Владимир Морозов продолжают готовиться к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.Морозов и Лобинцев подали иски в CAS на отстранение от ОлимпиадыРоссийские пловцы Никита Лобинцев и Владимир Морозов оспорят свое отстранение от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Об этом заявил Андрей Митьков, который является доверенным лицом Лобинцева.USADA определило, что Лобинцев принимал мельдоний неумышленноАмериканское антидопинговое агентство (USADA) сняло с российского пловца Никиты Лобинцева обвинения в умышленном употреблении мельдония.Лобинцев полностью оправдан USADA после положительной допинг-пробы на мельдонийПризер Олимпийских игр 2008 и 2012 годов Никита Лобинцев, который живет и тренируется в Лос-Анджелесе (США), полностью оправдан Антидопинговым агентством США (USADA) по обвинению в нарушении антидопинговых правил после положительной допинг-пробы на мельдоний.
Главные новости
Футбол
«Краснодар» – «Спартак». Онлайн
Футбол
День в истории. Сегодня Владимиру Маслаченко исполнился бы 81 год
Хоккей
Вратарь «Баффало» Ленер о буллите Кучерова: Он сделал это нарочно
Бокс
Дэвид Хэй выписан из больницы после боя с Белью
Футбол
Массимо Каррера: Не чувствую ажиотажа вокруг команды перед игрой с «Краснодаром»
Футбол
Дубль Ари помог «Локомотиву» разгромить «Крылья Советов»
Футбол
Мхитарян пропустит матч с «Ростовом» в Лиге Европы из-за травмы
Олимпиада
Призера Олимпиад Никиту Лобинцева ограбили в центре Екатербурга
Биатлон
Мужская сборная России выиграла малый Хрустальный глобус в зачете эстафет
Биатлон
Антон Шипулин: Олимпийская трасса в Пхенчхане - моя. Здесь много мест, где надо включаться
все новости
Никита Лобинцев
Никита Лобинцеввсе новости