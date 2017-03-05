Самедов и Луис Адриано сыграют против «Краснодара» с первых минут. Стартовые составы команд
Стал известен состав московского «Спартака» на матч 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
«Спартак»: Ребров - Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров - Фернандо, Глушаков, Зобнин, Самедов - Луис Адриано, Зе Луиш.
В запасе: Песьяков, Селихов, Боккетти, Хомуха, Макеев, Тигиев, Тимофеев, Леонтьев, Попов, Ананидзе, Мельгарехо, Давыдов.
«Краснодар»: Крицюк - Шишкин, Гранквист, Налдо, Рамирес - Мартынович, Газинский, Подберёзкин, Классон- Смолов, Вандерсон.
В запасе: Синицын, Латышонок, Петров, Быстров, Мамаев, Торбинский, Жоаозиньо, Жигулёв, Перейра, Окриашвили, Лаборде, Комличенко.
#КраснодарСпартак #ВпередСпартак🔴⚪ pic.twitter.com/YftwuyO9Tv— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 марта 2017 г.
Матч
Краснодар - Спартак - 0:1 (0:1)1-й тайм
Голы
Фернандо 3 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон, Газинский, Подберёзкин, Смолов, Вандерсон
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков, Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция