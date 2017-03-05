Дубль Ари помог «Локомотиву» разгромить «Крылья Советов»

«Локомотив» взял верх над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

Игра должна была пройти в Самаре, однако из-за плохого состояния газона домашней арены «Крыльев» встречу перенесли в Уфу.

Счет на 60-й минуте открыл нападающий железнодорожников Ари. Вскоре он удвоил преимущество своей команды. Отметим, что это первые голы бразильца за «Локомотив».

Точку в матче поставил Алексей Миранчук.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Столичный клуб с 26 очками занимает на данный момент восьмое место, волжане с 15 баллами - на тринадцатой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 13 марта примет «Краснодар», а «Крылья Советов» 11 марта сыграют в гостях с «Уфой».