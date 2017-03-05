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Дубль Ари помог «Локомотиву» разгромить «Крылья Советов»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Локомотив» взял верх над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

Игра должна была пройти в Самаре, однако из-за плохого состояния газона домашней арены «Крыльев» встречу перенесли в Уфу.

Счет на 60-й минуте открыл нападающий железнодорожников Ари. Вскоре он удвоил преимущество своей команды. Отметим, что это первые голы бразильца за «Локомотив».

Точку в матче поставил Алексей Миранчук. 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. 

Столичный клуб с 26 очками занимает на данный момент восьмое место, волжане с 15 баллами - на тринадцатой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 13 марта примет «Краснодар», а «Крылья Советов» 11 марта сыграют в гостях с «Уфой».

Матч

Крылья Советов - Локомотив - 0:3 (0:0)

Голы

Ари 60 (0:1). Ари 68 (0:2). Миранчук А. 88 (0:3).

Состав

Крылья Советов: Лория, Надсон, Бато (Мияилович, 83), Родич, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Зуев, Глеб (Садик, 68), Чочиев (Кудряшов, 56), Паскуато

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, Чорлука, Денисов В., Фернандеш, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов (Игнатьев, 61), Денисов И., Ари (Майкон, 75)

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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