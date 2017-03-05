Мхитарян пропустит матч с «Ростовом» в Лиге Европы из-за травмы

Полузащитник Генрих Мхитарян не поможет «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».

Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. По словам наставника, футболист должен восстановиться к кубковой игре с «Челси», которая состоится 13 марта.

Ползащитник получил травму подколенного сухожилия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0).

Напомним, что первый матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта, ответный - 16 марта в Англии.