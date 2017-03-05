Массимо Каррера: Не чувствую ажиотажа вокруг команды перед игрой с «Краснодаром»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий перед началом матча с «Краснодаром» в 18-м туре чемпионата России.
- «Спартак» готов к тому, чтобы встретить «Краснодар». Игра покажет, насколько мы сейчас готовы.
Чувствую ли я ажиотаж вокруг команды? Нет. Прежде всего, думаю о работе со своими игроками, а происходящее вне команды меня нисколько не волнует, - заявил Каррера.
Напомним, в турнирной таблице РФПЛ «Спартак» опережает идущий на втором месте «Зенит» на четыре очка.
Матч
Краснодар - Спартак - 0:1 (0:1)1-й тайм
Голы
Фернандо 3 (0:1).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон, Газинский, Подберёзкин, Смолов, Вандерсон
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков, Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция