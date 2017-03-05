Массимо Каррера: Не чувствую ажиотажа вокруг команды перед игрой с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий перед началом матча с «Краснодаром» в 18-м туре чемпионата России.

- «Спартак» готов к тому, чтобы встретить «Краснодар». Игра покажет, насколько мы сейчас готовы.

Чувствую ли я ажиотаж вокруг команды? Нет. Прежде всего, думаю о работе со своими игроками, а происходящее вне команды меня нисколько не волнует, - заявил Каррера.

Напомним, в турнирной таблице РФПЛ «Спартак» опережает идущий на втором месте «Зенит» на четыре очка.