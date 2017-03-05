Дэвид Хэй выписан из больницы после боя с Белью
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй покинул госпиталь, куда он был доставлен минувшей ночью после поединка с соотечественником Тони Белью.
Напомним, по ходу боя 36-летний Хэй усугубил травму ахилла, которая не позволила работать ему в полную силу в заключительных раундах.
В результате, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Белью победил техническим нокаутом.
Ожидалось, что Дэвиду будет сделана хирургическая операция на ноге, но пока врачи не приняли решения о ее целесообразности, и боксер был отпущен домой.
Ранее Хэй заявил о своем намерении взять у Белью реванш в ближайшее время.
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