Дэвид Хэй выписан из больницы после боя с Белью

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй покинул госпиталь, куда он был доставлен минувшей ночью после поединка с соотечественником Тони Белью.

Напомним, по ходу боя 36-летний Хэй усугубил травму ахилла, которая не позволила работать ему в полную силу в заключительных раундах.

В результате, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC Белью победил техническим нокаутом.

Ожидалось, что Дэвиду будет сделана хирургическая операция на ноге, но пока врачи не приняли решения о ее целесообразности, и боксер был отпущен домой.

Ранее Хэй заявил о своем намерении взять у Белью реванш в ближайшее время.