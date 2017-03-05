«Спортинг» уступил «Депортиво»
Матч 26-го тура чемпионата
Испании между «Спортингом» и «Депортиво» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 1:0 в пользу «Депортиво».
Единственный мяч ударом головой
в конце первого тайма забил Москера. До этого Куэльяр взял 11-метровый в
исполнении Чолака.
«Спортинг» с 17 очками занимает
19-е место. У «Депортиво» 23 очка и 17-е место.
Чемпионат Испании. Примера
26-й тур
Матч
Спортинг - Депортиво - 0:1 (0:1)
Голы
Москера 45 (0:1).
Состав
Спортинг: Куэльяр, Канелья, Аморебьета, Мере, Дуглас (Чоп, 75), Альварес, Весга, Кармона, Гомес (Родригес В., 14, Кастро, 66), Бургуи, Траоре
Депортиво: Люкс, Наварро, Аррибас, Сидней, Хуанфран, Борхес, Фэйр, Чолак (Хиль, 57), Луизинью (Джон, 84), Москера, Андоне (Хоселу, 66)
Предупреждения:
Дуглас, 45; Мере, 71; Весга, 72 - Наварро, 45; Аррибас, 53; Москера, 59; Луизинью, 88
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
05 марта 14:00, Эль Молинон, Онлайн-трансляция