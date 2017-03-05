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«Спортинг» уступил «Депортиво»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Депортиво» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Депортиво».

Единственный мяч ударом головой в конце первого тайма забил Москера. До этого Куэльяр взял 11-метровый в исполнении Чолака.

«Спортинг» с 17 очками занимает 19-е место. У «Депортиво» 23 очка и 17-е место.

Чемпионат Испании. Примера

26-й тур

Матч

Спортинг - Депортиво - 0:1 (0:1)

Голы

Москера 45 (0:1).

Состав

Спортинг: Куэльяр, Канелья, Аморебьета, Мере, Дуглас (Чоп, 75), Альварес, Весга, Кармона, Гомес (Родригес В., 14, Кастро, 66), Бургуи, Траоре

Депортиво: Люкс, Наварро, Аррибас, Сидней, Хуанфран, Борхес, Фэйр, Чолак (Хиль, 57), Луизинью (Джон, 84), Москера, Андоне (Хоселу, 66)

Предупреждения:

Дуглас, 45; Мере, 71; Весга, 72 - Наварро, 45; Аррибас, 53; Москера, 59; Луизинью, 88

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

05 марта 14:00, Эль Молинон, Онлайн-трансляция


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