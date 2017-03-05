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Вратарь «Баффало» Ленер о буллите Кучерова: Он сделал это нарочно

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Баффало» Робин Ленер поделился впечатлениями от победного буллита в исполнении форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова.

«Он (Кучеров) сделал это нарочно. Да, я плохо сыграл. Известно, что буллиты – не моя сильная сторона, но я работаю над этим», - цитирует Ленера официальный сайт НХЛ.

Напомним, матч закончился победой «Тампы-Бэй» по буллитам (2:1 Б).

Лучший буллит в истории хоккея. И его забил русский парень в НХЛ! (видео)

Матч

Баффало - Тампа-Бэй - 1:2 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

О'Райлли Р. (Ристолайнен, Айкел), 19:48 (1:0). Джонсон (Хедман, Кучеров), 22:37 (1:1).

Победный буллит:

Кучеров - 1:2.

Место и дата

05 марта 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция


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