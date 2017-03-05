Вратарь «Баффало» Ленер о буллите Кучерова: Он сделал это нарочно
Голкипер «Баффало» Робин Ленер
поделился впечатлениями от победного буллита в исполнении форварда «Тампы-Бэй»
Никиты Кучерова.
«Он (Кучеров) сделал это
нарочно. Да, я плохо сыграл. Известно, что буллиты – не моя сильная сторона, но
я работаю над этим», - цитирует Ленера официальный сайт НХЛ.
Напомним, матч закончился победой «Тампы-Бэй» по буллитам (2:1 Б).
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Матч
Баффало - Тампа-Бэй - 1:2 Б. (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
О'Райлли Р. (Ристолайнен, Айкел), 19:48 (1:0). Джонсон (Хедман, Кучеров), 22:37 (1:1).
Победный буллит:
Кучеров - 1:2.
Место и дата
05 марта 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция
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