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День в истории. Сегодня Владимиру Маслаченко исполнился бы 81 год

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня исполнился 81 год со дня рождения известного советского вратаря Владимира Маслаченко.

Маслаченко был одним из лучших отечественных голкиперов  конца 1950-х - первой половины 1960-х годов.

Родился на Украине, где сделал первые шаги в футболе. В 1956 году перешел в московский «Локомотив», в составе которого выиграл Кубок СССР. В 1962 году Маслаченко перешел в московский «Спартак», за который выступал до 1969 года. С 1966 года был капитаном команды.

За годы выступлений он провел 315 матчей в чемпионате страны, в том числе 196 - за красно-белых. Завоевал титул чемпиона СССР (1962 году), трижды был обладателем Кубка СССР (в 1957, 1963 и 1965 годах), трижды получал серебряные награды первенства СССР (1959, 1963, 1968).

В 1957 году был включен в основной состав национальной сборной, защищал ее ворота на чемпионате мира 1958 года и в отборочных играх чемпионата мира 1962 года. Входил в состав сборной на чемпионате Европы 1960 года, когда советская команда стала победителем турнира, и чемпионате мира 1962 года. За сборную СССР сыграл восемь официальных и два десятка товарищеских матчей.

Является членом Клуба Льва Яшина, объединяющего вратарей, сыгравших «на ноль» более 100 официальных матчей. В 1961 году получил приз «Вратарь года».

В 1972—1973 годах работал по контракту тренером-координатором национальной сборной и нескольких футбольных клубов в Чаде.

После окончания футбольной карьеры ушел в журналистику, стал одним из ведущих отечественных комментаторов.

Владимир Никитович ушел из жизни 28 ноября 2010 года в результате сердечной недостаточности. Похоронен на Ваганьковском кладбище. 

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