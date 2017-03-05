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«Аталанта» и «Фиорентина» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионат Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Аталанта» набрала 52 очка и занимает четвертое место. У «Фиорентины» 42 очка и восьмое место.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

Матч

Аталанта - Фиорентина - 0:0

Состав

Аталанта: Бериша, Толой, Конти, Масьелло, Кальдара, Д'Алессандро (Грасси, 46), Петанья (Палоски, 86), Фройлер, Куртич (Мунье, 69), Гомес, Спинацолла

Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Гонсало, Иличич (Оливейра, 81), Кьеза (Бернардески, 72), Весино, Бадель, Валеро, Санчес Морено, Калинич (Бабакар, 90), Тельо

Предупреждения:

Д'Алессандро, 35; Масьелло, 52 - Кьеза, 31; Иличич, 50; Гонсало, 54; Астори, 62

Судья:

Марко Гуида (Италия)

Место и дата

05 марта 14:30, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция


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