«Аталанта» и «Фиорентина» сыграли вничью
Матч 27-го тура чемпионат Италии между «Аталантой»
и «Фиорентиной» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Аталанта» набрала 52 очка и занимает
четвертое место. У «Фиорентины» 42 очка и восьмое место.
Чемпионат Италии. Серия А
27-й тур
Матч
Аталанта - Фиорентина - 0:0
Состав
Аталанта: Бериша, Толой, Конти, Масьелло, Кальдара, Д'Алессандро (Грасси, 46), Петанья (Палоски, 86), Фройлер, Куртич (Мунье, 69), Гомес, Спинацолла
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Гонсало, Иличич (Оливейра, 81), Кьеза (Бернардески, 72), Весино, Бадель, Валеро, Санчес Морено, Калинич (Бабакар, 90), Тельо
Предупреждения:
Д'Алессандро, 35; Масьелло, 52 - Кьеза, 31; Иличич, 50; Гонсало, 54; Астори, 62
Судья:
Марко Гуида (Италия)
Место и дата
05 марта 14:30, Адзурри д`Италия, Онлайн-трансляция
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