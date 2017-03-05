Наталья Водопьянова: Удовлетворительный результат для сборной России на Евробаскете-2017 – любые медали

Чемпионка Европы-2007 Наталья Водопьянова в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделилась ожиданиями от выступления женской сборной России на Евробаскете-2017.

- Всегда жду от нашей сборной наивысшего результата, но будет тяжело. Уже напротяжении нескольких лет нет медалей, но когда-то должен наступить переломный момент, будем верить, что он наступит этим летом.



- Какой результат можно будет считать удовлетворительным?

- Любые медали, но хочется, конечно, победы, - сказала Водопьянова в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, турнир состоится с 16 по 25 июня в Чехии. Сборная России 16 числа встретится с Латвией, на следующий день - с Бельгией, а через два дня сыграет с Черногорией.

На прошлом Евробаскете, который прошел в Венгрии и Румынии в 2015 году, россиянки уступили Франции в четвертьфинале (74:77). В матче за пятое место наша команда проиграла Турции (68:66), заняв в итоге шестую позицию.