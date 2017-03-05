Президент FIS: Решение по отстраненным российским лыжникам должен принять МОК

Президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер прокомментировал ситуацию вокруг титулованных российских лыжников, отстраненных от соревнований.

- Нам необходимо дождаться окончания расследования МОК. Ведь речь идет в первую очередь об Олимпийских играх в Сочи, поэтому именно МОК должен принять решение. И уже после этого МОК, если сочтёт необходимым, попросит международные федерации применить санкции.



Что касается главы антидопинговой панели FIS, то Патрик Смит зарекомендовал себя в должности федерального судьи канадского правительства, поэтому я не вижу оснований не доверять ему. Он лишь судья, не более, - заявил Каспер.

Напомним, решение о временном отстранении Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой было принято на основании данных из второй части доклада Ричарда Макларена.

