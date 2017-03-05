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В НБА обновлен рекорд по количеству трипл-даблов за сезон

Источник:  Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)Комментарии

Установлен рекорд НБА по количеству трипл-даблов за сезон. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

 

 

Минувшей ночью «Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту» - 97:90. В составе гостей Рики Рубио сделал трипл-дабл - 11 очков, 10 передач и 13 подборов. Это 79-й трипл-дабл в НБА среди всех игроков. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 1988/1989 – 78 трипл-даблов.

Матч

Сан-Антонио - Миннесота - 97:90

Место и дата

05 марта 05:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция



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