В НБА обновлен рекорд по количеству трипл-даблов за сезон
Установлен рекорд НБА по количеству трипл-даблов за сезон. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
With this bucket, Ricky Rubio (11p/12r/10a) gets the #NBA league-wide 79th triple-double of the season, the most EVER! pic.twitter.com/9s1eTL8OqN— NBA (@NBA) 5 марта 2017 г.
Минувшей ночью «Сан-Антонио» обыграл «Миннесоту» - 97:90. В составе гостей Рики Рубио сделал трипл-дабл - 11 очков, 10 передач и 13 подборов. Это 79-й трипл-дабл в НБА среди всех игроков. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 1988/1989 – 78 трипл-даблов.
Матч
Сан-Антонио - Миннесота - 97:90
Место и дата
05 марта 05:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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