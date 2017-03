В НБА обновлен рекорд по количеству трипл-даблов за сезон

Установлен рекорд НБА по количеству трипл-даблов за сезон. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

With this bucket, Ricky Rubio (11p/12r/10a) gets the #NBA league-wide 79th triple-double of the season, the most EVER! pic.twitter.com/9s1eTL8OqN