Юрий Семин: Футбол при пустых трибунах никому не нужен
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.
Напомним, игра должна была пройти в Самаре, но из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе волжан была перенесена в Уфу.
- Игра начиналась сложно. Первый тайм получился равным. Во втором нашу команду раскрепостил гол Ари. Мы сыграли продуктивно в атаке и забили красивые мячи. Также отмечу действия в обороне - практически ничего не позволили сопернику. Из-за переноса матча на стадионе не было футбольной атмосферы. Нужно отдать должное обеим командам, которые находили мотивацию и сражались. Но футбол при пустых трибунах никому не нужен.
- В каком качестве в Уфу прилетел
Дмитрий Лоськов?
- Он играющий тренер. Может быть, в каком-то матче Дмитрий выйдет на поле.
- Миранчук забил второй гол после
возобновления чемпионата.
- Леша всегда правильно относился к делу вне зависимости от каких-либо ситуаций. Миранчук играет и играет хорошо.
Крылья Советов - Локомотив - 0:3 (0:0) Ари 60 (0:1). Ари 68 (0:2). Миранчук А. 88 (0:3). Крылья Советов: Лория, Надсон, Бато (Мияилович, 83), Родич, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Зуев, Глеб (Садик, 68), Чочиев (Кудряшов, 56), Паскуато Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, Чорлука, Денисов В., Фернандеш, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов (Игнатьев, 61), Денисов И., Ари (Майкон, 75) Сергей Иванов (Россия) 05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Судья:
Место и дата
Крылья Советов - Локомотив - 0:3 (0:0)
Ари 60 (0:1). Ари 68 (0:2). Миранчук А. 88 (0:3).
Крылья Советов: Лория, Надсон, Бато (Мияилович, 83), Родич, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Зуев, Глеб (Садик, 68), Чочиев (Кудряшов, 56), Паскуато
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, Чорлука, Денисов В., Фернандеш, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов (Игнатьев, 61), Денисов И., Ари (Майкон, 75)
Сергей Иванов (Россия)
05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция