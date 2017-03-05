Юрий Семин: Футбол при пустых трибунах никому не нужен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

Напомним, игра должна была пройти в Самаре, но из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе волжан была перенесена в Уфу.

- Игра начиналась сложно. Первый тайм получился равным. Во втором нашу команду раскрепостил гол Ари. Мы сыграли продуктивно в атаке и забили красивые мячи. Также отмечу действия в обороне - практически ничего не позволили сопернику. Из-за переноса матча на стадионе не было футбольной атмосферы. Нужно отдать должное обеим командам, которые находили мотивацию и сражались. Но футбол при пустых трибунах никому не нужен.

- В каком качестве в Уфу прилетел Дмитрий Лоськов?

- Он играющий тренер. Может быть, в каком-то матче Дмитрий выйдет на поле.



- Миранчук забил второй гол после возобновления чемпионата.

- Леша всегда правильно относился к делу вне зависимости от каких-либо ситуаций. Миранчук играет и играет хорошо.