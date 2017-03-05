Филипп Киркоров: Новая песня не связана с чемпионатом мира-2018

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал информацию о том, что он станет одним из исполнителей гимна чемпионата мира по футболу 2018 года. Он отметил, что песня, о которой шла речь, не приурочена к турниру.

«Это не приурочено к чему-либо, просто захотелось объединить спорт и музыку, сделать красивую работу, объединиться замечательным артистам. К чему это приурочено, к чемпионату ли или к какому-то событию, сказать сложно. А судьба произведения в руках тех, ради которых мы это делали, да и вообще работаем, - зрителей.

Я никогда не был сторонником чего-то официального, неофициального. Все в руках зрителей, народа. Насильно мил не будешь. Надо петь на бис, а не на зло», - цитирует Киркорова ТАСС.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Фишт» в Сочи произошла запись гимна чемпионата мира-2018, а исполняют его Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».