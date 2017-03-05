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Тевес в первом матче за «Шанхай Шеньхуа» набрал три очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Шанхай Шеньхуа» дома крупно обыграл «Цзянсу Сунин» (4:0) в первом туре чемпионата Китая.

Именитый новичок шанхайского клуба Карлос Тевес внес существенный вклад в этот успех. Он реализовал пенальти на 36-й минуте и сделал две голевые передачи.

Помимо Тевеса, забитыми мячами отметились Морено (17-я и 86-я) и Цзяньцин (79).

Напомним, аргентинец перешел «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года из «Боки Хуниорс», став  самым высокооплачиваемым игроком мира.

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