Тевес в первом матче за «Шанхай Шеньхуа» набрал три очка

«Шанхай Шеньхуа» дома крупно обыграл «Цзянсу Сунин» (4:0) в первом туре чемпионата Китая.

Именитый новичок шанхайского клуба Карлос Тевес внес существенный вклад в этот успех. Он реализовал пенальти на 36-й минуте и сделал две голевые передачи.

Помимо Тевеса, забитыми мячами отметились Морено (17-я и 86-я) и Цзяньцин (79).

Напомним, аргентинец перешел «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года из «Боки Хуниорс», став самым высокооплачиваемым игроком мира.