Жигулев стал первым воспитанником академии «Краснодара», который сыграл за основную команду
В матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Спартак» первый матч за
хозяев провел полузащитник Илья Жигулев.
На 30-й минуте Жигулев заменил Юрия Газинского, который получил травму. Он
стал первым воспитанником академии клуба, который дебютировал за первую
команду. Ранее 21-летний хавбек на правах аренды выступал за «Милсами».
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.
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