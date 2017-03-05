Фернандо Алонсо: В 2017 году фактор пилота будет менее весомым

Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо считает, что в следующем сезоне в связи с изменениями в регламенте фактор пилота будет менее значимым.

«Я считаю, что все эти технологии в области аэродинамики и силовых установок делают менее значимым фактор пилота. С таким уровнем лобового сопротивления вам нужна огромная мощность. А с таким высоким уровнем прижимной силы вам также понадобится хорошая система сбора и развертывания энергии, потому что прямые станут более длинными в этом году.

Некоторые повороты исчезнут и будут проходиться на полном газу. Если в прошлом году вы отставали на 20 лошадиных сил и могли потерять на этом 0,2 или 0,3 секунды, то в 2017-м вы будете терять 0,5 секунды», - цитирует Алонсо Autosport.