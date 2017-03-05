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Гюнтер Штайнер: Двигатель и коробка передач работают отлично

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер похвалил «Феррари» за отличную силовую установку на сезон 2017 года.

«Двигатель и коробка передач работают отлично. Мы провели почти идеальные тесты на одном и том же моторе – мы его так ни разу и не меняли.

Да, дважды у нас возникали проблемы с электроникой, но это была неисправность программного обеспечения – ничего серьезного. На мой взгляд, «Феррари» проделала фантастическую работу над этой силовой установкой.

Двигатель абсолютно новый, и тот факт, что он настолько надежен с самого начала, не может не радовать. Если посмотреть на остальных производителей, в составе которых работают далеко не глупые сотрудники, то у них возникали проблемы. Я считаю, что «Феррари» серьезно добавила в сравнении с прошлым годом, и это очень хорошо», - цитирует Штайнера Autosport.

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