Гюнтер Штайнер: Двигатель и коробка передач работают отлично
Руководитель команды «Хаас»
Гюнтер Штайнер похвалил «Феррари» за отличную силовую установку на сезон 2017
года.
«Двигатель и коробка передач
работают отлично. Мы провели почти идеальные тесты на одном и том же моторе –
мы его так ни разу и не меняли.
Да,
дважды у нас возникали проблемы с электроникой, но это была неисправность
программного обеспечения – ничего серьезного. На мой взгляд, «Феррари» проделала
фантастическую работу над этой силовой установкой.
Двигатель
абсолютно новый, и тот факт, что он настолько надежен с самого начала, не может
не радовать. Если посмотреть на остальных производителей, в составе которых
работают далеко не глупые сотрудники, то у них возникали проблемы. Я считаю,
что «Феррари» серьезно добавила в сравнении с прошлым годом, и это очень хорошо»,
- цитирует Штайнера Autosport.