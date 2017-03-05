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Кейн возглавил список бомбардиров в АПЛ

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн открыл счет в проходящей в эти минуты домашней встрече 27-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном».

Это 18-й мяч форварда и он вышел на первое место в гонке бомбардиров нынешнего сезона АПЛ. Второе и третье места делят Алексис Санчес («Арсенал») и Ромелу Лукаку («Эвертон»), также принимающий участие в игре.

Отметим, что четыре мяча Кейн забил с пенальти. У Санчеса два таких гола, а Лукаку отличался исключительно с игры.

Матч

Тоттенхэм - Эвертон - 2:1 (1:0)

2-й тайм

Голы

Кейн 20 (1:0). Кейн 56 (2:0). Лукаку 81 (2:1).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд, Уокер, Вертонген, Эриксен, Дайер, Алли, Дембеле (Уинкс, 78), Ваньяма, Кейн

Эвертон: Роблес, Мори, Коулмэн, Бэйнс, Уильямс, Дэвис (Миральяс, 65), Баркли, Гуйе, Бэрри (МакКарти, 64), Шнайдерлин, Лукаку

Предупреждения:

Дембеле, 76 - Гуйе, 29

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

05 марта 16:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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