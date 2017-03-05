Кейн возглавил список бомбардиров в АПЛ
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн открыл счет в проходящей в эти минуты домашней встрече 27-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном».
Это 18-й мяч форварда и он вышел на первое место в гонке бомбардиров нынешнего сезона АПЛ. Второе и третье места делят Алексис Санчес («Арсенал») и Ромелу Лукаку («Эвертон»), также принимающий участие в игре.
Отметим, что четыре мяча Кейн забил с пенальти. У Санчеса два таких гола, а Лукаку отличался исключительно с игры.
Матч
Тоттенхэм - Эвертон - 2:1 (1:0)2-й тайм
Голы
Кейн 20 (1:0). Кейн 56 (2:0). Лукаку 81 (2:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд, Уокер, Вертонген, Эриксен, Дайер, Алли, Дембеле (Уинкс, 78), Ваньяма, Кейн
Эвертон: Роблес, Мори, Коулмэн, Бэйнс, Уильямс, Дэвис (Миральяс, 65), Баркли, Гуйе, Бэрри (МакКарти, 64), Шнайдерлин, Лукаку
Предупреждения:
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
05 марта 16:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция