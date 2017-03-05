Кейн возглавил список бомбардиров в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн открыл счет в проходящей в эти минуты домашней встрече 27-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном».

Это 18-й мяч форварда и он вышел на первое место в гонке бомбардиров нынешнего сезона АПЛ. Второе и третье места делят Алексис Санчес («Арсенал») и Ромелу Лукаку («Эвертон»), также принимающий участие в игре.

Отметим, что четыре мяча Кейн забил с пенальти. У Санчеса два таких гола, а Лукаку отличался исключительно с игры.