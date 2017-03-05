Владимир Эштреков: Приобретение Ари «Локомотивом» оправдывает себя

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков отметил качественную игру форварда Ари в 18-м туре чемпионата России.

- У Ари хороший уровень, он играл и в «Спартаке», и в «Краснодаре», играл хорошо, поэтому пришел в новый коллектив и заиграл так, как от него и ожидали. Обычно игроку нужно определенное время для адаптации, но у Ари это получилось очень быстро. Сегодня он показал, что игрок хорошего уровня, и главное – забил. Можно сказать, что это хорошее приобретение, оправдывает себя. Думаю, что чем дальше, тем лучше он будет играть и адаптироваться, - заявил Эштреков.

Столичный клуб с 26 очками занимает на данный момент восьмое место, волжане с 15 баллами - на тринадцатой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 13 марта примет «Краснодар», а «Крылья Советов» 11 марта сыграют в гостях с «Уфой».