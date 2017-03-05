Владимир Эштреков: Приобретение Ари «Локомотивом» оправдывает себя
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков отметил качественную игру форварда Ари в 18-м туре чемпионата России.
- У Ари хороший уровень, он играл и в «Спартаке», и в «Краснодаре», играл хорошо, поэтому пришел в новый коллектив и заиграл так, как от него и ожидали. Обычно игроку нужно определенное время для адаптации, но у Ари это получилось очень быстро. Сегодня он показал, что игрок хорошего уровня, и главное – забил. Можно сказать, что это хорошее приобретение, оправдывает себя. Думаю, что чем дальше, тем лучше он будет играть и адаптироваться, - заявил Эштреков.
Столичный клуб с 26 очками занимает на данный момент восьмое место, волжане с 15 баллами - на тринадцатой строчке.
В следующем туре «Локомотив» 13 марта примет «Краснодар», а «Крылья Советов» 11 марта сыграют в гостях с «Уфой».
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 0:3 (0:0)
Голы
Ари 60 (0:1). Ари 68 (0:2). Миранчук А. 88 (0:3).
Состав
Крылья Советов: Лория, Надсон, Бато (Мияилович, 83), Родич, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Зуев, Глеб (Садик, 68), Чочиев (Кудряшов, 56), Паскуато
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, Чорлука, Денисов В., Фернандеш, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов (Игнатьев, 61), Денисов И., Ари (Майкон, 75)
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция