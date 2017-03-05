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Владимир Эштреков: Приобретение Ари «Локомотивом» оправдывает себя

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков отметил качественную игру форварда Ари в 18-м туре чемпионата России.

 - У Ари хороший уровень, он играл и в «Спартаке», и в «Краснодаре», играл хорошо, поэтому пришел в новый коллектив и заиграл так, как от него и ожидали. Обычно игроку нужно определенное время для адаптации, но у Ари это получилось очень быстро. Сегодня он показал, что игрок хорошего уровня, и главное – забил. Можно сказать, что это хорошее приобретение, оправдывает себя. Думаю, что чем дальше, тем лучше он будет играть и адаптироваться, - заявил Эштреков.

Столичный клуб с 26 очками занимает на данный момент восьмое место, волжане с 15 баллами - на тринадцатой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 13 марта примет «Краснодар», а «Крылья Советов» 11 марта сыграют в гостях с «Уфой».

Матч

Крылья Советов - Локомотив - 0:3 (0:0)

Голы

Ари 60 (0:1). Ари 68 (0:2). Миранчук А. 88 (0:3).

Состав

Крылья Советов: Лория, Надсон, Бато (Мияилович, 83), Родич, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Зуев, Глеб (Садик, 68), Чочиев (Кудряшов, 56), Паскуато

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, Чорлука, Денисов В., Фернандеш, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов (Игнатьев, 61), Денисов И., Ари (Майкон, 75)

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция


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