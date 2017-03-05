Шмидт уволен с поста главного тренера «Байера»
Рогер Шмидт отправлен в отставку с поста главного тренера «Байера». Об этом
сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Напомним, что вчера команда уступила дортмундской «Боруссии» в чемпионате
Германии со счетом 2:6. До этого они уступил дома 0:2 «Майнцу», а также
проиграли «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:4).
В текущем сезоне «Байер» занимает десятое место в чемпионате Германии, имея в активе 30 очков в 23 матчах.
Матч
Голы
Дембеле 6 (1:0). Обамеянг 27 (2:0). Волланд 48 (2:1). Обамеянг 70 (3:1). Венделль 74 (3:2). Пулишич 77 (4:2). Шюррле 85 (5:2 - пен.). Герреру 90 (6:2).
Состав
Боруссия: Бюрки, Пищек, Герреру, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Кастро, Вайгль, Ройс (Пулишич, 44), Дембеле (Кагава, 73), Обамеянг (Шюррле, 81)
Байер: Лено, Едвай, Венделль, Топрак (Драгович, 86), Хенрихс, Кампль, Арангис (Бельараби, 38), Бендер, Хавертц, Мехмеди (Эрнандес, 66), Волланд
Предупреждения:
нет - Арангис, 16; Хавертц, 37; Бельараби, 45; Волланд, 63; Бендер, 69; Венделль, 87
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
04 марта 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция