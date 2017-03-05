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Шмидт уволен с поста главного тренера «Байера»

Источник:  ФК «Байер»Комментарии

Рогер Шмидт отправлен в отставку с поста главного тренера «Байера». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, что вчера команда уступила дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии со счетом 2:6. До этого они уступил дома 0:2 «Майнцу», а также проиграли «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:4).

В текущем сезоне «Байер» занимает десятое место в чемпионате Германии, имея в активе 30 очков в 23 матчах.

Матч

Боруссия - Байер - 6:2 (2:0)

Голы

Дембеле 6 (1:0). Обамеянг 27 (2:0). Волланд 48 (2:1). Обамеянг 70 (3:1). Венделль 74 (3:2). Пулишич 77 (4:2). Шюррле 85 (5:2 - пен.). Герреру 90 (6:2).

Состав

Боруссия: Бюрки, Пищек, Герреру, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Кастро, Вайгль, Ройс (Пулишич, 44), Дембеле (Кагава, 73), Обамеянг (Шюррле, 81)

Байер: Лено, Едвай, Венделль, Топрак (Драгович, 86), Хенрихс, Кампль, Арангис (Бельараби, 38), Бендер, Хавертц, Мехмеди (Эрнандес, 66), Волланд

Предупреждения:

нет - Арангис, 16; Хавертц, 37; Бельараби, 45; Волланд, 63; Бендер, 69; Венделль, 87

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

04 марта 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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