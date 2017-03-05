Шмидт уволен с поста главного тренера «Байера»

Рогер Шмидт отправлен в отставку с поста главного тренера «Байера». Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, что вчера команда уступила дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии со счетом 2:6. До этого они уступил дома 0:2 «Майнцу», а также проиграли «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:4).

В текущем сезоне «Байер» занимает десятое место в чемпионате Германии, имея в активе 30 очков в 23 матчах.