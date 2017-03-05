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«Динамо СПб» выиграло бронзовые медали в ЖХЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Хоккеистки «Динамо СПб» в своем заключительном матче в чемпионате ЖХЛ одержали победу над «Арктик-Университетом» со счетом 3:2 и обеспечили себе третье место по итогам сезона.

Матч проходил в Ухте. В составе бело-голубых шайбы забросили Екатерина Николаева и Диана Булатова, которая сделала дубль. У хозяек голы на счету Александра Хусак и Лиана Ганеева.

«Динамо» набрало 69 очков за 36 игр и гарантировало себе бронзовые медали чемпионата. Отрыв от «Бирюсы», которой осталось сыграть четыре встречи, составляет 26 очков.

Подопечные Александра Зыбина впервые стали призером ЖХЛ. В сезоне 2015/2016 «Динамо» под руководством Владислава Продана заняло четвертую позицию.

Напомним, досрочным чемпионом ЖХЛ стало подмосковное «Торнадо». Серебряные медали завоевала уфимская «Агидель». 

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