Ари: Уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгрались
Нападающий «Локомотива» Ари прокомментировал крупную победу над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.
Бразилец, арендованный железнодорожниками у «Краснодара» в последний день зимнего трансферного окна, забил два мяча.
«Всегда выкладываюсь на поле и играю с самоотдачей. Хотел показать, для чего я пришел в «Локомотив». Конечно, я доволен, что удалось забить два гола. Спасибо товарищам. Миранчук и Фернандеш сделали отличные передачи. Я не проводил зимние сборы с командой, но уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгрались. Впереди матчи с сильными соперниками. Здорово, что «Локомотив» подходит к ним в хорошем настроении», - цитирует Ари официальный сайт «Локомотива».
Матч
Крылья Советов - Локомотив - 0:3 (0:0)
Голы
Ари 60 (0:1). Ари 68 (0:2). Миранчук А. 88 (0:3).
Состав
Крылья Советов: Лория, Надсон, Бато (Мияилович, 83), Родич, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Зуев, Глеб (Садик, 68), Чочиев (Кудряшов, 56), Паскуато
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, Чорлука, Денисов В., Фернандеш, Миранчук А. (Коломейцев, 90), Баринов (Игнатьев, 61), Денисов И., Ари (Майкон, 75)
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция