Устюгов завоевал серебро в марафоне на чемпионате мира, уступив канадцу Харви

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров в рамках чемпионата мира, который завершается в финском Лахти.

На финише Устюгов уступил канадцу Алексу Харви. Замкнул тройку призеров представитель Финляндии Матти Хейккинен.

Ранее Харви становился чемпионом мира в 2011 году, в командном спринте.



Отметим, что Сергей Устюгов на мировом первенстве-2017 выиграл пять медалей: два золота и три серебра.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Масс-старт, 50 км, свободный стиль

1. Алекс Харви (Канада) – 1:46.28,9

2. Сергей Устюгов (Россия) – 0,6

3. Матти Хейккинен (Финляндия) – 1,4

4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2,9

5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 3,0

6. Шюр Рете (Норвегия) – 3,4

7. Дарио Колонья (Швейцария) – 8,9

8. Петтер Нортуг (Норвегия) – 12,3

9. Морис Манифика (Франция) – 13,4

10. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 14,3

11. Андерс Глоерсен (Норвегия) – 16,4

12. Маркус Хельнер (Швеция) – 16,9

13. Алексей Червоткин (Россия) – 24,6...

28. Андрей Мельниченко (Россия) – 3.54,4...

31. Петр Седов (Россия) – 4.39,8.