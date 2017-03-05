Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Амкар
Футбол  Крылья Советов0 : 3Локомотив
Футбол  Краснодар2 : 2Спартак
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Тоттенхэм2 : 1Эвертон
Футбол  Терек- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Адриано забил шестой мяч в шести играх за «Спартак» и первый - в официальном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Спартака» Луис Адриано вывел вперед свою команду в гостевом матче 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром» и продолжил свою голевую серию.

Счет проходящей в эти минуты игры - 2:1.

Это первый официальный матч Адриано в футболке «Спартака».

Отметим, что форвард отличился во всех шести матчах, проведенных в составе столичного клуба. Предыдущие пять встреч, в которых бразилец забивал, красно-белые провели на сборах.

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

2-й тайм

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков, Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ари: Уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгралисьНападающий «Локомотива» Ари прокомментировал крупную победу над «Крыльями Советов» в 18-м туре чемпионата России.РФПЛ. 18-й тур. «Краснодар» - «Спартак», «Терек» - «Уфа» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Владимир Эштреков: Приобретение Ари «Локомотивом» оправдывает себяБывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков отметил качественную игру форварда Ари в 18-м туре чемпионата России.Жигулев стал первым воспитанником академии «Краснодара», который сыграл за основную командуВ матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Спартак» первый матч за хозяев провел полузащитник Илья Жигулев.Юрий Семин: Футбол при пустых трибунах никому не нуженГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.Самые яркие твиты о матче «Краснодар» – «Спартак»Самые яркие твиты о матче «Краснодар» – «Спартак»«Советский спорт» приводит самые интересные мнения по игре в твиттере.«Краснодар» – «Спартак». ОнлайнВ матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Спартаком».Прекрасная ария. «Локомотив» разгромил «Крылья Советов»Прекрасная ария. «Локомотив» разгромил «Крылья Советов»Московский «Локомотив» в матче 18-го тура РФПЛ добился гостевой победы над самарскими «Крыльями Советов».Массимо Каррера: Не чувствую ажиотажа вокруг команды перед игрой с «Краснодаром»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий перед началом матча с «Краснодаром» в 18-м туре чемпионата России.Дубль Ари помог «Локомотиву» разгромить «Крылья Советов»«Локомотив» взял верх над «Крыльями Советов» в 18-м туре чемпионата России.Самедов и Луис Адриано сыграют против «Краснодара» с первых минут. Стартовые составы командСтал известен состав московского «Спартака» на матч 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром».Ари открыл счет голам за «Локомотив»Новичок «Локомотива» Ари отметился дублем в выездном матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».Букмекеры отдают «Тереку» явное преимущество в матче с «Уфой»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 18-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Уфой».«Арсенал» может подать жалобу в РФС на судейство в матче с «Оренбургом»Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что судья матча с «Оренбургом»отработал непрофессионально.Александр Тарханов: Знали, что Бикфалви умеет забиватьГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Амкаром» ответил на вопросы журналистов, сообщает наш корреспондент Данил Паливода.Гаджи Гаджиев: Игроки «Амкара» допускали элементарные ошибкиГлавный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения от «Урала» поделился своими впечатлениями от игры, передает наш корреспондент Данил Паливода из Екатеринбурга.«Крылья Советов» – «Локомотив». ОнлайнВ матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» сыграет с «Локомотивом».Никита Симонян: В матче с «Краснодаром» у «Спартака» будет отличная мотивация оторваться от конкурентовВице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями в преддверии матча 18-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Спартак».Мартовский футбол. Почему «Урал» и «Амкар» забили один гол на двоихМартовский футбол. Почему «Урал» и «Амкар» забили один гол на двоих«Советский спорт» – о матче, в котором борьбы было больше, чем футбола.«Урал» переиграл «Амкар» в ЕкатеринбургеФутболисты «Урала» нанесли поражение пермскому «Амкару» в матче 18-го тура чемпионата России (1:0).
Главные новости
Футбол
«Краснодар» – «Спартак». Онлайн
Конькобежный спорт
Юсков стал лучшим на дистанции 1500 метров и поднялся на четвертое место на ЧМ в классическом многоборье
Футбол
Адриано забил шестой мяч в шести играх за «Спартак» и первый - в официальном матче
Лыжный спорт
Устюгов завоевал серебро в марафоне на чемпионате мира, уступив канадцу Харви
Футбол
Ари: Уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгрались
Футбол
Шмидт уволен с поста главного тренера «Байера»
Футбол
Владимир Эштреков: Приобретение Ари «Локомотивом» оправдывает себя
Футбол
Кейн возглавил список бомбардиров в АПЛ
Футбол
Жигулев стал первым воспитанником академии «Краснодара», который сыграл за основную команду
Футбол
Тевес в первом матче за «Шанхай Шеньхуа» набрал три очка
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости