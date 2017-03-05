Адриано забил шестой мяч в шести играх за «Спартак» и первый - в официальном матче
Нападающий «Спартака» Луис Адриано вывел вперед свою команду в гостевом матче 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром» и продолжил свою голевую серию.
Счет проходящей в эти минуты игры - 2:1.
Это первый официальный матч Адриано в футболке «Спартака».
Отметим, что форвард отличился во всех шести матчах, проведенных в составе столичного клуба. Предыдущие пять встреч, в которых бразилец забивал, красно-белые провели на сборах.
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)2-й тайм
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков, Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция