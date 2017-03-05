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Юсков стал лучшим на дистанции 1500 метров и поднялся на четвертое место на ЧМ в классическом многоборье

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Хамаре (Норвегия) проходит чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье. Лучшее время на дистанции 1500 метров показал россиянин Денис Юсков.

В тройку лучших попали также голландцы Свен Крамер и Патрик Рест. Крамер на данный момент лидирует в многоборье, а Юсков поднялся на четвертое место.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье

Хамар (Норвегия)

Мужчины. 1500 м

1. Денис Юсков (Россия) 1.44,41

3. Свен Крамер (Голландия) 1.45,78

3. Патрик Рест (Голландия) 1.45,88…

8. Сергей Трофимов (Россия) 1.46,57…

22. Данила Семериков (Россия) 1.51,10

Многоборье. После трех дистанций из четырех

1. Свен Крамер (Голландия) 108,903

2. Патрик Рест (Голландия) 109,073

3. Ян Блокхайзен ( Голландия) 110,029

4. Денис Юсков (Россия) 110,286…

13. Сергей Трофимов (Россия) 111,547…

21. Данила Семериков (Россия) 114,614

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