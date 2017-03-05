Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Амкар
Футбол  Крылья Советов0 : 3Локомотив
Футбол  Сандерленд0 : 0Манчестер Сити
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Краснодар2 : 2Спартак
Футбол  Терек0 : 0Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Васин: Есть удовлетворение от игры на ноль, но хотелось бы ярче сыграть в нападении

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от матча против «Зенита» в 18-м туре премьер-лиги (0:0).

- Есть чувство удовлетворения от того, что сыграли на ноль, и чувство неудовлетворения от атаки. Хотелось бы сыграть в нападении ярче, будем стараться прибавить в следующих матчах.

- Когда узнал, что именно ты выйдешь в основном составе?
- Узнал на установке. Стопроцентной уверенности не было. Думаю, ее не было ни у кого из тройки центральных. Волнение, конечно, было, но ничего сверхестественного.

- За какой момент в атаке особенно обидно?
- Было два хороших момента - у Аарона (Оланаре - Прим.ред.) и у Дзаги (Алана Дзагоева - Прим.ред.). А так, в целом, есть общее неудовлетворение, что создали мало моментов в атаке.

- Оцени турнирную ситуацию армейцев после этого матча.
- Шансы есть, впереди 12 матчей. Будем делать все зависящее от нас, стараться побеждать в каждой игре. А потом посмотрим в турнирную таблицу, - сказал Васин в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился нулевой ничьей. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве из-за удаления Понтуса Вернблума. Эта игра стала первой для армейцев под руководством Виктора Гончаренко.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает московский клуб на три очка.

11 марта армейцы примут на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» днем позже встретится в Перми с «Амкаром».

Матч

ЦСКА - Зенит - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90

Удаления:

Вернблум, 70 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Массимо Каррера: «Краснодар» имел всего два момента: им помог автогол и пенальтиГлавный тренер «Спартака» Массимо Карерра после ничьей в матче чемпионата России с «Краснодаром» (2:2) сказал, что соперник имел всего два опасных момента за игру.Андрей Пятницкий: Если «Спартак» еще чуть-чуть добавит, у «Зенита» и ЦСКА шансов на золото не будетПятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями от исхода чемпионской гонки в нынешнем сезоне РФПЛ.Натан Бартфельд: Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака»Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче команды против «Краснодара» в 18-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).«Терек» – «Уфа». ОнлайнВ матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Терек» сыграет с «Уфой».С борьбою вышло хорошо, с футболом не очень. «Спартак» не смог победитьС борьбою вышло хорошо, с футболом не очень. «Спартак» не смог победитьПретенденты на призовые места, не показав красивого футбола, сыграли в одном из главных матчей марта вничью.Валерий Рейнгольд: Пенальти не было. Я бы увел команду с поляВалерий Рейнгольд: Пенальти не было. Я бы увел команду с поляБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча москвичей с «Краснодаром» (2:2).«Краснодар сильнее». Самые яркие твиты о матче «Краснодар» – «Спартак»«Краснодар сильнее». Самые яркие твиты о матче «Краснодар» – «Спартак»«Советский спорт» приводит самые интересные мнения по игре в твиттере.«Терек» - «Уфа». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче 18-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Уфой».«Спартак» упустил победу над «Краснодаром», но сохранил отрыв от «Зенита»«Спартак» упустил победу над «Краснодаром», но сохранил отрыв от «Зенита»«Краснодар» дома сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.«Краснодар» - «Спартак». Хозяева остались в меньшинстве из-за травмы СмоловаПри счете 2:2 на 83-й минуте матча «Краснодар» - «Спартак» (2:2) из-за травмы покинул поле нападающий хозяев Федор Смолов.Адриано забил шестой мяч в шести играх за «Спартак» и первый - в официальном матчеНападающий «Спартака» Луис Адриано вывел вперед свою команду в гостевом матче 18-го тура чемпионата России с «Краснодаром».Ари: Уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгралисьНападающий «Локомотива» Ари прокомментировал крупную победу над «Крыльями Советов» в 18-м туре чемпионата России.РФПЛ. 18-й тур. «Краснодар» - «Спартак», «Терек» - «Уфа» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Владимир Эштреков: Приобретение Ари «Локомотивом» оправдывает себяБывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков отметил качественную игру форварда Ари в 18-м туре чемпионата России.Жигулев стал первым воспитанником академии «Краснодара», который сыграл за основную командуВ матче 18-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Спартак» первый матч за хозяев провел полузащитник Илья Жигулев.Юрий Семин: Футбол при пустых трибунах никому не нуженГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.«Краснодар» – «Спартак». ОнлайнВ матче 18-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» сыграет с «Спартаком».Прекрасная ария. «Локомотив» разгромил «Крылья Советов»Прекрасная ария. «Локомотив» разгромил «Крылья Советов»Московский «Локомотив» в матче 18-го тура РФПЛ добился гостевой победы над самарскими «Крыльями Советов».Массимо Каррера: Не чувствую ажиотажа вокруг команды перед игрой с «Краснодаром»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий перед началом матча с «Краснодаром» в 18-м туре чемпионата России.Дубль Ари помог «Локомотиву» разгромить «Крылья Советов»«Локомотив» взял верх над «Крыльями Советов» в 18-м туре чемпионата России.
Главные новости
Футбол
«Терек» – «Уфа». Онлайн
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Краснодаром», но сохранил отрыв от «Зенита»
MMA
Фергюсон получил деньги за отмененный бой с Нурмагомедовым
Футбол
Массимо Каррера: «Краснодар» имел всего два момента: им помог автогол и пенальти
Футбол
Андрей Пятницкий: Если «Спартак» еще чуть-чуть добавит, у «Зенита» и ЦСКА шансов на золото не будет
Натан Бартфельд: Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака»
Гандбол
«Кубань» уступила «Битигхайму» в первом матче 1/4 финала женского Кубка ЕГФ
Футбол
«Ювентус» не сумел обыграть «Удинезе»
Футбол
«Интер» разгромил «Кальяри», Перишич сделал дубль
Биатлон
Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в Контиолахти
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Виктор Васин
Виктор Васинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости