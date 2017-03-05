Виктор Васин: Есть удовлетворение от игры на ноль, но хотелось бы ярче сыграть в нападении
Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от матча против «Зенита» в 18-м туре премьер-лиги (0:0).
- Есть чувство удовлетворения от того, что сыграли на ноль, и чувство неудовлетворения от атаки. Хотелось бы сыграть в нападении ярче, будем стараться прибавить в следующих матчах.
- Когда узнал, что именно ты выйдешь в основном составе?
- Узнал на установке. Стопроцентной уверенности не было. Думаю, ее не было ни у кого из тройки центральных. Волнение, конечно, было, но ничего сверхестественного.
- За какой момент в атаке особенно обидно?
- Было два хороших момента - у Аарона (Оланаре - Прим.ред.) и у Дзаги (Алана Дзагоева - Прим.ред.). А так, в целом, есть общее неудовлетворение, что создали мало моментов в атаке.
- Оцени турнирную ситуацию армейцев после этого матча.
- Шансы есть, впереди 12 матчей. Будем делать все зависящее от нас, стараться побеждать в каждой игре. А потом посмотрим в турнирную таблицу, - сказал Васин в интервью пресс-службе ЦСКА.
Напомним, матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился нулевой ничьей. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве из-за удаления Понтуса Вернблума. Эта игра стала первой для армейцев под руководством Виктора Гончаренко.
В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает московский клуб на три очка.
11 марта армейцы примут на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» днем позже встретится в Перми с «Амкаром».
Матч
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)
Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90
Удаления:
Вернблум, 70 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция