Виктор Васин: Есть удовлетворение от игры на ноль, но хотелось бы ярче сыграть в нападении

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от матча против «Зенита» в 18-м туре премьер-лиги (0:0).

- Есть чувство удовлетворения от того, что сыграли на ноль, и чувство неудовлетворения от атаки. Хотелось бы сыграть в нападении ярче, будем стараться прибавить в следующих матчах.

- Когда узнал, что именно ты выйдешь в основном составе?

- Узнал на установке. Стопроцентной уверенности не было. Думаю, ее не было ни у кого из тройки центральных. Волнение, конечно, было, но ничего сверхестественного.



- За какой момент в атаке особенно обидно?

- Было два хороших момента - у Аарона (Оланаре - Прим.ред.) и у Дзаги (Алана Дзагоева - Прим.ред.). А так, в целом, есть общее неудовлетворение, что создали мало моментов в атаке.

- Оцени турнирную ситуацию армейцев после этого матча.

- Шансы есть, впереди 12 матчей. Будем делать все зависящее от нас, стараться побеждать в каждой игре. А потом посмотрим в турнирную таблицу, - сказал Васин в интервью пресс-службе ЦСКА.

Напомним, матч между ЦСКА и «Зенитом» завершился нулевой ничьей. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве из-за удаления Понтуса Вернблума. Эта игра стала первой для армейцев под руководством Виктора Гончаренко.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает третье место, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает московский клуб на три очка.

11 марта армейцы примут на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» днем позже встретится в Перми с «Амкаром».