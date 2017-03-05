«Астана» обыграла «Парму» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Пармой»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 88:73 в пользу «Астаны».
В составе победителей самым результативным стал Усман Крубалли,
который набрал 21 очко. У «Пармы» 14 очков набрал Сергей Чернов.
«Астана» занимает седьмое место в турнирной таблице. «Парма» проиграла все 16 матчей и идет последней.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
05 марта 13:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция
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