Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Амкар
Футбол  Крылья Советов0 : 3Локомотив
Футбол  Сандерленд0 : 0Манчестер Сити
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Краснодар2 : 2Спартак
Футбол  Терек0 : 0Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Астана» обыграла «Парму» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Пармой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча -  88:73 в пользу «Астаны».

В составе победителей самым результативным стал Усман Крубалли, который набрал 21 очко. У «Пармы» 14 очков набрал Сергей Чернов.

«Астана» занимает седьмое место в турнирной таблице. «Парма» проиграла все 16 матчей и идет последней.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Матч

Астана - Парма

Место и дата

05 марта 13:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Еще один «Зенит» вылетел из Европы: на этот раз наши проиграли нашимЕще один «Зенит» вылетел из Европы: на этот раз наши проиграли нашимМаркович потерял тренировочную форму, Карасев-старший выяснил, кто есть кто, а его сын намекнул, что не любит песни Сергея Шнурова.Василий Карасев: Надеюсь, Харпер станет важной единицей в нападении «Зенита»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев прокомментировал переход в клуб защитника «Калева» Демонте Харпера.По чьим стопам пойдет Теодосич? Кто уезжал из российских клубов в НБАПо чьим стопам пойдет Теодосич? Кто уезжал из российских клубов в НБА«Советский спорт» вспомнил, кто из баскетболистов российских клубов перебирался за океан за последние 7 лет.19 очков Блумса помогли ВЭФ обыграть в гостях «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБЛатвийский ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал гостевую победу над белорусским «Цмоки-Минск».«Зенит» подписал американского защитника«Зенит» подписал контракт с американским защитником Демонте Харпером. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.Защитник «Калева» перешел в «Зенит»Американский защитник «Калева» Демонте Харпер стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Димитрис Итудис: УНИКС сегодня играл хорошо, как и в АфинахГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча против УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Напомним, что его команда победила со счетом 92:88.ЦСКА обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 92:88 в пользу ЦСКА.«Автодор» дома уступил «Астане»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Астаной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 79:78 в пользу «Астаны».Призер Рио тащит «Зенит»: петербуржцы победили 10-й раз подряд в Единой лиге ВТБПризер Рио тащит «Зенит»: петербуржцы победили 10-й раз подряд в Единой лиге ВТБКоманда Василия Карасева разгромила «Енисей», но тренер все равно недоволен настроем баскетболистов.Василий Карасев: Перед матчами с «Локомотивом-Кубанью» немного пугает длина скамейки «Зенита»Главный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги домашнего матча против «Енисея» в Единой лиге ВТБ (94:78) и поделился ожиданиями от встреч с «Локомотивом-Кубанью» в Кубке Европы.Василий Карасев: В футболе «Зенит» – главная команда, мы немножко второстепеннаяГлавный тренер БК «Зенит» Василий Карасев после победы над «Енисеем» (94:78) поделился мнением о вылете футбольной команды сине-бело-голубых из Лиги Европы.Стефан Маркович: У «Зенита» было достаточно времени для подготовки к важным играм в Единой лиге и ЕврокубкеЗащитник «Зенита» Стефан Маркович после победы над «Енисеем» в Единой лиге ВТБ (94:78) оценил состояние команды.«Зенит» одержал победу над «Енисеем» и вышел на второе место в Единой лиге ВТБПетербургский «Зенит» дома обыграл красноярский «Енисей» со счетом 94:78 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.«Химки» обыграли «Локомотив-Кубань», Швед набрал 29 очковМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 89:84 в пользу «Химок».Василий Карасев: Чемпионат выходит на финишную прямую, поэтому ошибаться «Зениту» нельзяГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея».УНИКС выкупит Клименко у «Автодора»Центровой УНИКСА Артем Клименко останется в клубе по окончании сезона.Душко Иванович: С помощью прессинга мы смогли остановить Колома и ЛэнгфордаГлавный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа. Напомним, что его команда победила со счетом 98:73.«Химки» разгромили УНИКС, Швед набрал 31 очко«Химки» разгромили УНИКС, Швед набрал 31 очкоМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Химками» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 98:73 в пользу «Химок».Виктор Хряпа: Игра ЦСКА немножко потеряла остротуКапитан ЦСКА Виктор Хряпа сообщил, что плотный график игр влияет на стабильность команды.
Главные новости
Футбол
«Терек» – «Уфа». Онлайн
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Краснодаром», но сохранил отрыв от «Зенита»
MMA
Фергюсон получил деньги за отмененный бой с Нурмагомедовым
Футбол
Массимо Каррера: «Краснодар» имел всего два момента: им помог автогол и пенальти
Футбол
Андрей Пятницкий: Если «Спартак» еще чуть-чуть добавит, у «Зенита» и ЦСКА шансов на золото не будет
Натан Бартфельд: Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака»
Гандбол
«Кубань» уступила «Битигхайму» в первом матче 1/4 финала женского Кубка ЕГФ
Футбол
«Ювентус» не сумел обыграть «Удинезе»
Футбол
«Интер» разгромил «Кальяри», Перишич сделал дубль
Биатлон
Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в Контиолахти
все новости
Парма
Пармакалендарьстатистика
Астана
Астанакалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости