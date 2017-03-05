«Спартак» упустил победу над «Краснодаром», но сохранил отрыв от «Зенита»

«Краснодар» дома сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) в 18-м туре чемпионата России.

Счет уже на третьей минуте открыл полузащитник красно-белых Лукас Фернандо, который со штрафного, перекинув стенку, послал мяч точно в угол ворот хозяев поля.

Вскоре краснодарцы восстановили равенство: их массированная атака завершилась сильным ударом Вячеслава Подберезкина и Сердар Таски срезал мяч в свои ворота.

Соперники демонстрировали яркий и динамичный футбол перед аудиторией, до отказа заполнившей новый стадион. При этом поддержка спартаковцам была обеспечена почти как дома. По разным данным, поддержать их в Краснодар прибыли до 15 тысяч болельщиков.

В начале второго тайма Луис Адриано, проводивший первый официальный матч за «Спартак», вновь вывел свою команду вперед. Отметим, что бразилец отличился во всех шести играх в футболке «Спартака» - до этого он забивал в пяти встречах на зимних сборах.

Однако праздновать победу подопечным Массимо Карреры было не суждено. На 72-й минуте арбитр Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый удар в ворота гостей, усмотрев у Дмитрия Комбарова фол на Андреасе Гранквисте. Федор Смолов привел приговор в исполнение, исправившись за два нереализованных пенальти в кубковой игре с «Уралом».

За восемь минут до истечения основного времени лучший бомбардир нынешнего сезона РФПЛ вынужден был из-за травмы бедра покинуть поле. Хозяева поля остались в меньшинстве, поскольку все свои замены уже сделали. Спартаковцы попытались воспользоваться ситуацией, чтобы вырвать победу. Однако по-настоящему голевых моментов не создали, хотя Безбородов добавил пять минут.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка.

В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».