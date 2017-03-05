«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» благодаря дублю Кейна
Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Тоттенхэма».
В составе «шпор» дубль сделал Харри Кейн. Дальним ударом он открыл счет в
матче, а во втором случае реализовал выход один на один после ошибки обороны
гостей. Ближе к кону матча один мяч отыграл Ромелу Лукаку, выйдя один на один с
Льорисом. В компенсированное время команды обменялись голами - отличились Деле Алли и Эннер Валенсия.
«Тоттенхэм» набрал 56 очков и занимает второе место в чемпионате Англии. У «Эвертона»
44 очка и седьмое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
27-й тур
Матч
Тоттенхэм - Эвертон - 3:2 (1:0)
Голы
Кейн 20 (1:0). Кейн 56 (2:0). Лукаку 81 (2:1). Алли 90 (3:1). Валенсия 90 (3:2).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Уокер, Алдервейрелд, Дэвис, Дайер, Дембеле (Уинкс, 78), Ваньяма, Эриксен (Сиссоко, 87), Алли, Кейн (Янссен, 90)
Эвертон: Роблес, Бэйнс, Уильямс, Коулмэн, Дэвис (Миральяс, 65), Мори, Гуйе (Валенсия, 81), Баркли, Шнайдерлин, Бэрри (МакКарти, 64), Лукаку
Предупреждения:
Дембеле, 76 - Гуйе, 29; Уильямс, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
05 марта 16:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция