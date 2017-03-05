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«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» благодаря дублю Кейна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Тоттенхэма».

В составе «шпор» дубль сделал Харри Кейн. Дальним ударом он открыл счет в матче, а во втором случае реализовал выход один на один после ошибки обороны гостей. Ближе к кону матча один мяч отыграл Ромелу Лукаку, выйдя один на один с Льорисом. В компенсированное время команды обменялись голами - отличились Деле Алли и Эннер Валенсия.

«Тоттенхэм» набрал 56 очков и занимает второе место в чемпионате Англии. У «Эвертона» 44 очка и седьмое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур

Матч

Тоттенхэм - Эвертон - 3:2 (1:0)

Голы

Кейн 20 (1:0). Кейн 56 (2:0). Лукаку 81 (2:1). Алли 90 (3:1). Валенсия 90 (3:2).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген, Уокер, Алдервейрелд, Дэвис, Дайер, Дембеле (Уинкс, 78), Ваньяма, Эриксен (Сиссоко, 87), Алли, Кейн (Янссен, 90)

Эвертон: Роблес, Бэйнс, Уильямс, Коулмэн, Дэвис (Миральяс, 65), Мори, Гуйе (Валенсия, 81), Баркли, Шнайдерлин, Бэрри (МакКарти, 64), Лукаку

Предупреждения:

Дембеле, 76 - Гуйе, 29; Уильямс, 90

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

05 марта 16:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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