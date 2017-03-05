«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» благодаря дублю Кейна

Матч 27-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Эвертоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Тоттенхэма».

В составе «шпор» дубль сделал Харри Кейн. Дальним ударом он открыл счет в матче, а во втором случае реализовал выход один на один после ошибки обороны гостей. Ближе к кону матча один мяч отыграл Ромелу Лукаку, выйдя один на один с Льорисом. В компенсированное время команды обменялись голами - отличились Деле Алли и Эннер Валенсия.

«Тоттенхэм» набрал 56 очков и занимает второе место в чемпионате Англии. У «Эвертона» 44 очка и седьмое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

27-й тур