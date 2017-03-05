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Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в Контиолахти

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал составы мужской и женской команд, которые поедут на восьмой этап Кубка мира в финский Контиолахти.

- В Контиолахти выступят Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Елисеев и Малышко. Много вопросов по Поварницыну, Волкову и Логинову - они выступят в Холменколлене. У женщин выступят Акимова, Старых, Услугина, Сливко, Виролайнен и Шумилова. Миронова примет участие в Кубке IBU в Отепя. Кайшева может принять участие в Холменколлене, посмотрим на ее состояние, - цитирует Касперовича «Р-Спорт».

По сравнению с составом на предыдущий этап, который проходил в Пхенчхане, в Финляндию не поедут Юрий Шопин, Тимур Махамбетов, Светлана Слепцова и Светлана Миронова. Их заменили Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Виктория Сливок, Дарья Виролайнен и Екатерина Шумилова.

Напомним, этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 10 по 12 марта. Биатлонисты выступят в спринте, пасьюте и смешанных эстафетах. Изначально восьмой этап должен был пройти в Тюмени, но в декабре СБР отказался от его проведения из-за данных доклада Ричарда Макларена.

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