«Интер» разгромил «Кальяри», Перишич сделал дубль
Матч 27-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Интером» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Интера».
В составе победителей дубль сделал Иван Перишич. Также отличились Эвер
Банега, Мауро Икарди (с пенальти) и Роберто Гальярдини. У «Кальяри» забил Марко Боррьелло. «Интер»
набрал 51 очко и идет пятым в серии А. У «Кальяри» 31 очко и 13-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
27-й тур
Матч
Голы
Банега 39 (0:1). Банега 39 (0:2). Боррьелло 42 (1:2). Перишич 47 (1:3). Икарди 67 (1:4 - пен.). Гальярдини 89 (1:5).
Состав
Кальяри: Капуано, Алвеш, Пизакане, Падоин, Ди Дженнаро (Сау, 62), Барелла (Дессена, 78), Ионице, Гальвао, Исла, G. Vasconelos, Боррьелло (V. Ibarbo, 78)
Интер: Ханданович, Ансальди (Нагатомо, 88), Д'Амброзио, Миранда, Гальярдини, Кондогбиа, Медель, Банега (Мариу, 76), Перишич (Эдер, 73), Кандрева, Икарди
Предупреждения:
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
05 марта 17:00, Стадио Сант'Элиа, Онлайн-трансляция