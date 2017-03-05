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«Ювентус» не сумел обыграть «Удинезе»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Ювентусом» завершился  вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В первом тайме хозяев вывел вперед Дуван Сапата. Сравнял счет во второй половине Леонардо Бонуччи. «Ювентус» набрал 67 очков и занимает первое место. У «Удинезе» 30 очков и 14-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

27-й тур

Матч

Удинезе - Ювентус - 1:1 (1:0)

Голы

Сапата 37 (1:0). Бонуччи 60 (1:1).

Состав

Удинезе: Карнезис, Видмер, Ларанжейра, Фелипе, Самир, Хальфредссон, де Пауль (Анджелла, 76), Фофана (Агеманг-Баду, 39), Янкто, Сапата, Перица (Матос, 85)

Ювентус: Буффон, Кьеллини (Бенатиа, 56), Алекс, Бонуччи, Алвес, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Пьяца, 70), Игуаин, Манджукич, Дибала (Ринкон, 87)

Предупреждения:

Янкто, 45; Хальфредссон, 66 - Куадрадо, 68; Пьяца, 77

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

05 марта 17:00, Фриули, Онлайн-трансляция

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