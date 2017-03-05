«Ювентус» не сумел обыграть «Удинезе»
Матч 27-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Ювентусом»
завершился вничью. Итоговый счет матча –
1:1.
В первом тайме хозяев вывел вперед Дуван Сапата. Сравнял счет во второй
половине Леонардо Бонуччи. «Ювентус» набрал 67 очков и занимает первое место. У
«Удинезе» 30 очков и 14-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
27-й тур
Матч
Голы
Сапата 37 (1:0). Бонуччи 60 (1:1).
Состав
Удинезе: Карнезис, Видмер, Ларанжейра, Фелипе, Самир, Хальфредссон, де Пауль (Анджелла, 76), Фофана (Агеманг-Баду, 39), Янкто, Сапата, Перица (Матос, 85)
Ювентус: Буффон, Кьеллини (Бенатиа, 56), Алекс, Бонуччи, Алвес, Хедира, Пьянич, Куадрадо (Пьяца, 70), Игуаин, Манджукич, Дибала (Ринкон, 87)
Предупреждения:
Янкто, 45; Хальфредссон, 66 - Куадрадо, 68; Пьяца, 77
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
05 марта 17:00, Фриули, Онлайн-трансляция