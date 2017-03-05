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Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Лорьян»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Марселем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Марселя».

В составе победителей один из мячей забил вернувшийся в команду Димитри Пайе. Также отличились Роландо, Флориан Товен и Роланд Сансон. У «Лорьяна» забил Бенджамин Муканджо.

«Марсель» набрал 42 очка и идет шестым в чемпионате Франции. У «Лорьяна» 22 очка и последнее место.

Чемпионат Франции. Лига 1

28-й тур

Матч

Лорьян - Марсель - 1:4 (0:2)

Голы

Роланду 6 (0:1). Пайе 19 (0:2). Товен 53 (0:3). Сансон 56 (0:4). Муканджо 73 (1:4).

Состав

Лорьян: Лекомт, Туре (Белюгу, 60), Пейбернье, Ле Гофф, Марво, Гюэндузи, Вакасо, Аладьер (Муканджо, 66), Жано (Филиппото, 60), Коффи, Уорис

Марсель: Пеле, Роланду, Сакаи, Бедимо, Кабелла (Дория, 75), Сертич, Ванкер, Сансон, Товен (Сарр, 62), Ангуисса, Пайе (Н'Джи, 68)

Предупреждения:

Туре, 5; Пейбернье, 47 - Ванкер, 25

Судья:

Clément Turpin

Место и дата

05 марта 17:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция


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