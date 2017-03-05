Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Лорьян»
Матч
28-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Марселем» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Марселя».
В составе победителей один из мячей забил вернувшийся в команду Димитри Пайе. Также отличились Роландо, Флориан Товен и Роланд Сансон. У «Лорьяна» забил Бенджамин Муканджо.
«Марсель»
набрал 42 очка и идет шестым в чемпионате Франции. У «Лорьяна» 22 очка и
последнее место.
Чемпионат
Франции. Лига 1
28-й
тур
Матч
Голы
Роланду 6 (0:1). Пайе 19 (0:2). Товен 53 (0:3). Сансон 56 (0:4). Муканджо 73 (1:4).
Состав
Лорьян: Лекомт, Туре (Белюгу, 60), Пейбернье, Ле Гофф, Марво, Гюэндузи, Вакасо, Аладьер (Муканджо, 66), Жано (Филиппото, 60), Коффи, Уорис
Марсель: Пеле, Роланду, Сакаи, Бедимо, Кабелла (Дория, 75), Сертич, Ванкер, Сансон, Товен (Сарр, 62), Ангуисса, Пайе (Н'Джи, 68)
Предупреждения:
Туре, 5; Пейбернье, 47 - Ванкер, 25
Судья:
Clément Turpin
Место и дата
05 марта 17:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция