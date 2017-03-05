Гол Пайе помог «Марселю» обыграть «Лорьян»

Матч 28-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «Марселем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Марселя».

В составе победителей один из мячей забил вернувшийся в команду Димитри Пайе. Также отличились Роландо, Флориан Товен и Роланд Сансон. У «Лорьяна» забил Бенджамин Муканджо.

«Марсель» набрал 42 очка и идет шестым в чемпионате Франции. У «Лорьяна» 22 очка и последнее место.



Чемпионат Франции. Лига 1

28-й тур