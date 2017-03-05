«Кубань» уступила «Битигхайму» в первом матче 1/4 финала женского Кубка ЕГФ
Первый
матч 1/4 Кубка ЕГФ среди женщин между гандболистками немецкого «Битигхайма» и российской «Кубани» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча - 33:26 в пользу «Битигхайма».
Ответный
матч пройдет 13 марта. Победитель этой пары встретится с лучшим в
противостоянии датских клубов «Рандерс» и НФХ.
Гандбол.
Кубок ЕГФ
Женщины
1/4 финала
Первый
матч
«Битигхайм»
(Германия) – «Кубань» (Россия) - 33:26
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