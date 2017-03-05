«Кубань» уступила «Битигхайму» в первом матче 1/4 финала женского Кубка ЕГФ

Главный тренер «Кубани» и сборной России прокомментировал итоги встречи его команды с «Ростов-Доном» (23:31).

Евгений Трефилов: После Рио мои олимпийцы играют отвратительно

Евгений Трефилов: После Рио мои олимпийцы играют отвратительно Главный тренер «Кубани» и сборной России прокомментировал итоги встречи его команды с «Ростов-Доном» (23:31).

«Кубань» нанесла поражение «Ставрополье-СКФУ» (39:23) в матче женской суперлиги в Невинномысске.

«Кубань» победила «Ставрополье-СКФУ» «Кубань» нанесла поражение «Ставрополье-СКФУ» (39:23) в матче женской суперлиги в Невинномысске.

Исполком Федерации гандбола России определился с местом проведения и датой «финала четырех» Кубка России.

«Финал четырех» Кубка России пройдет в мае в Ростове-на-Дону

«Финал четырех» Кубка России пройдет в мае в Ростове-на-Дону Исполком Федерации гандбола России определился с местом проведения и датой «финала четырех» Кубка России.

В среду в штаб-квартире EHF в Вене состоялась жеребьевка женского ¼ финала Кубка ЕГФ.

В ¼ финала Кубка ЕГФ «Кубань» сыграет с «Битигхаймом», «Ростов-Дон» – с «Брест Бретанью»

В ¼ финала Кубка ЕГФ «Кубань» сыграет с «Битигхаймом», «Ростов-Дон» – с «Брест Бретанью» В среду в штаб-квартире EHF в Вене состоялась жеребьевка женского ¼ финала Кубка ЕГФ.

«Кубань» одержала победу над «Брестом» (25:20) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ.

«Кубань» победила «Брест» и вышла в четвертьфинал Кубка ЕГФ с первого места

«Кубань» победила «Брест» и вышла в четвертьфинал Кубка ЕГФ с первого места «Кубань» одержала победу над «Брестом» (25:20) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ.

«Ростов-Дон» одержал победу над «Бьясеном» из Норвегии (35:21) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Ростове-на-Дону.

«Ростов-Дон» разгромил «Бьясен» в Кубке ЕГФ «Ростов-Дон» одержал победу над «Бьясеном» из Норвегии (35:21) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Ростове-на-Дону.

«Лада» потерпела поражение от «Глассверкета» (25:26) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Драммене.

«Лада» проиграла «Глассвекету» и завершила выступление в Кубке ЕГФ

«Лада» проиграла «Глассвекету» и завершила выступление в Кубке ЕГФ «Лада» потерпела поражение от «Глассверкета» (25:26) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Драммене.

«Кубань» одержала победу над «Фехерваром» (31:24) в матче пятого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Секешфехерваре.

«Кубань» победила «Фехервар» в Кубке ЕГФ «Кубань» одержала победу над «Фехерваром» (31:24) в матче пятого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Секешфехерваре.

«Лада» одержала победу над датским «Нюкебинг Фальстер» (35:32) в пятом туре группового этапа Кубка ЕГФ.

«Лада» обыграла «Нюкебинг Фальстер» в Кубке ЕГФ «Лада» одержала победу над датским «Нюкебинг Фальстер» (35:32) в пятом туре группового этапа Кубка ЕГФ.

В среду состоялись три матча в женской суперлиге.

«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ» В среду состоялись три матча в женской суперлиге.