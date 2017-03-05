Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал1 : 0Амкар
Футбол  Крылья Советов0 : 3Локомотив
Футбол  Сандерленд0 : 0Манчестер Сити
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Краснодар2 : 2Спартак
Футбол  Терек0 : 0Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кубань» уступила «Битигхайму» в первом матче 1/4 финала женского Кубка ЕГФ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч 1/4 Кубка ЕГФ среди женщин между гандболистками немецкого «Битигхайма» и российской «Кубани» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 33:26 в пользу «Битигхайма».

Ответный матч пройдет 13 марта. Победитель этой пары встретится с лучшим в противостоянии датских клубов «Рандерс» и НФХ.

Гандбол. Кубок ЕГФ

Женщины

1/4 финала

Первый матч

«Битигхайм» (Германия) – «Кубань» (Россия) - 33:26 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Трефилов: После Рио мои олимпийцы играют отвратительноГлавный тренер «Кубани» и сборной России прокомментировал итоги встречи его команды с «Ростов-Доном» (23:31).«Кубань» победила «Ставрополье-СКФУ»«Кубань» нанесла поражение «Ставрополье-СКФУ» (39:23) в матче женской суперлиги в Невинномысске.«Финал четырех» Кубка России пройдет в мае в Ростове-на-ДонуИсполком Федерации гандбола России определился с местом проведения и датой «финала четырех» Кубка России.В ¼ финала Кубка ЕГФ «Кубань» сыграет с «Битигхаймом», «Ростов-Дон» – с «Брест Бретанью»В среду в штаб-квартире EHF в Вене состоялась жеребьевка женского ¼ финала Кубка ЕГФ.«Кубань» победила «Брест» и вышла в четвертьфинал Кубка ЕГФ с первого места«Кубань» одержала победу над «Брестом» (25:20) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ.«Ростов-Дон» разгромил «Бьясен» в Кубке ЕГФ«Ростов-Дон» одержал победу над «Бьясеном» из Норвегии (35:21) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Ростове-на-Дону.«Лада» проиграла «Глассвекету» и завершила выступление в Кубке ЕГФ«Лада» потерпела поражение от «Глассверкета» (25:26) в матче шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Драммене.«Кубань» победила «Фехервар» в Кубке ЕГФ«Кубань» одержала победу над «Фехерваром» (31:24) в матче пятого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Секешфехерваре.«Лада» обыграла «Нюкебинг Фальстер» в Кубке ЕГФ«Лада» одержала победу над датским «Нюкебинг Фальстер» (35:32) в пятом туре группового этапа Кубка ЕГФ.«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ»«Звезда» победила «Луч», «Ростов-Дон» обыграл «Ставрополье-СКФУ»В среду состоялись три матча в женской суперлиге.«Лада» выиграла у «Метцингена», но не смогла обойти соперника в таблице«Лада» одержала победу над «Метцингеном» (24:23) в матче четвертого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Тюбингене.«Кубань» победила «Лейпциг» в Кубке ЕГФ«Кубань» одержала победу над «Лейпцигом» (33:27) в матче четвертого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Германии.«Ростов-Дон» обыграл «Битигхайм» в Кубке ЕГФ«Ростов-Дон» одержал победу над «Битигхаймом» (34:24) в четвертом туре группового этапа Кубка ЕГФ.Трефилов и Бужан примут участие в семинаре для тренеров женской суперлигиФедерация гандбола России проведет в Москве семинар для тренеров женской суперлиги.«Ростов-Дон» победил «Битигхайм» в Кубке ЕГФ«Ростов-Дон» одержал победу над немецким «Битигхаймом» (23:20) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Людвигсбурге.«Лада» проиграла «Метцингену» в Кубке ЕГФ«Лада» потерпела поражение от «Метцингена» (26:27) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Тольятти.«Кубань» победила «Лейпциг» в Кубке ЕГФ«Кубань» одержала победу над немецким «Лейпцигом» (32:24) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Краснодаре.«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы»«Ростов-Дон» одержал победу над «Динамо-Синарой» (27:20) в матче суперлиги.«Кубань» сыграет с «Ладой» в Кубке России, «Звезда» – с «Университетом»Сегодня в офисе Федерации гандбола России состоялась жеребьевка ¼ финала женского Кубка России.«Кубань» победила «Хипо» и вышла в групповой этап Кубка ЕГФ«Кубань» одержала победу в ответном матче третьего раунда Кубка ЕГФ с австрийским «Хипо» (32:26).
Главные новости
Футбол
«Терек» – «Уфа». Онлайн
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Краснодаром», но сохранил отрыв от «Зенита»
MMA
Фергюсон получил деньги за отмененный бой с Нурмагомедовым
Футбол
Массимо Каррера: «Краснодар» имел всего два момента: им помог автогол и пенальти
Футбол
Андрей Пятницкий: Если «Спартак» еще чуть-чуть добавит, у «Зенита» и ЦСКА шансов на золото не будет
Натан Бартфельд: Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака»
Гандбол
«Кубань» уступила «Битигхайму» в первом матче 1/4 финала женского Кубка ЕГФ
Футбол
«Ювентус» не сумел обыграть «Удинезе»
Футбол
«Интер» разгромил «Кальяри», Перишич сделал дубль
Биатлон
Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в Контиолахти
все новости