Натан Бартфельд: Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака»

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче команды против «Краснодара» в 18-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Безбородов справился с игрой. В моменте пенальти Гранквист разворачивался в линию, а Комбаров начал нарушать правила внизу. Арбитр занимал хорошую позицию, и я согласен с его решением - это пенальти.И даже если Комбаров не видел набегавшего Гранквиста, то фол надо было фиксировать», - цитирует Бартфельда ТАСС.

«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».