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Натан Бартфельд: Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче команды против «Краснодара» в 18-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Безбородов справился с игрой. В моменте пенальти Гранквист разворачивался в линию, а Комбаров начал нарушать правила внизу. Арбитр занимал хорошую позицию, и я согласен с его решением - это пенальти.И даже если Комбаров не видел набегавшего Гранквиста, то фол надо было фиксировать», - цитирует Бартфельда ТАСС.

«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом». 

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Голосование: Правильно ли назначен пенальти в ворота «Спартака»?

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