Андрей Пятницкий: Если «Спартак» еще чуть-чуть добавит, у «Зенита» и ЦСКА шансов на золото не будет
Пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями от исхода чемпионской гонки в нынешнем сезоне РФПЛ.
Сегодня красно-белые на выезде сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2) в 18-м туре национального первенства. В субботу ЦСКА и «Зенит» также не выявили победителя - 0:0. На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 41 очко. Команда из Санкт-Петербурга отстает на 5 баллов, армейцы - на 8.
«Такое ощущение, что сезон для «Спартака» не заканчивался, на хорошем уровне провели игру. И «Спартак», и «Краснодар» добавили после паузы, в отличие от «Зенита» и ЦСКА. «Спартак» уже «разогретый», если использовать терминологию «Формулы 1». «Зенит» и ЦСКА еще «прогревочные круги» едут, а «Спартак» уже показал хорошую интересную игру. Если «Спартак» еще чуть-чуть добавит, то у конкурентов, имею в виду топ-клубы - «Зенит» и ЦСКА - практически нет шансов побороться за золото», - цитирует Пятницкого «Р-Спорт».
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция