Андрей Пятницкий: Если «Спартак» еще чуть-чуть добавит, у «Зенита» и ЦСКА шансов на золото не будет

Пятикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями от исхода чемпионской гонки в нынешнем сезоне РФПЛ.

Сегодня красно-белые на выезде сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2) в 18-м туре национального первенства. В субботу ЦСКА и «Зенит» также не выявили победителя - 0:0. На данный момент «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 41 очко. Команда из Санкт-Петербурга отстает на 5 баллов, армейцы - на 8.

«Такое ощущение, что сезон для «Спартака» не заканчивался, на хорошем уровне провели игру. И «Спартак», и «Краснодар» добавили после паузы, в отличие от «Зенита» и ЦСКА. «Спартак» уже «разогретый», если использовать терминологию «Формулы 1». «Зенит» и ЦСКА еще «прогревочные круги» едут, а «Спартак» уже показал хорошую интересную игру. Если «Спартак» еще чуть-чуть добавит, то у конкурентов, имею в виду топ-клубы - «Зенит» и ЦСКА - практически нет шансов побороться за золото», - цитирует Пятницкого «Р-Спорт».