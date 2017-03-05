Массимо Каррера: «Краснодар» имел всего два момента: им помог автогол и пенальти

Главный тренер «Спартака» Массимо Карерра после ничьей в матче чемпионата России с «Краснодаром» (2:2) сказал, что соперник имел всего два опасных момента за игру.

- «Краснодар» сыграл хороший матч. Это выдающаяся команда, которая здоров выступает в Лиге Европы. Нам было трудно. Обе команды сегодня играли на победу и показали хороший футбол. «Краснодар» — сильная команда. Она опасна на контратаках, о чем мы знали. Ведя в счете, мы действовали так, как надо.

Сегодня мы играли в два нападающих, чтобы нагрузить защиту хозяев. «Краснодар» имел всего два момента: им помог автогол и пенальти. В остальное время мы действовали неплохо. Я благодарен фанатам, которые приехали сюда в таком количестве.

- Какая цель стоит перед командой на остаток сезона?

- Мы сделаем все, чтобы показать наш максимум. Чтобы мы ни о чем не жалели в конце чемпионата. Сейчас мы должны добиваться победы матч за матчем и в конце чемпионата увидим результат, который заслуживаем.

- Почему был заменен Денис Глушаков?

- Он получил небольшую травму. Я не стал рисковать его здоровьем.