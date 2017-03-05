Массимо Каррера: «Краснодар» имел всего два момента: им помог автогол и пенальти
Главный тренер «Спартака» Массимо Карерра после ничьей в матче чемпионата России с «Краснодаром» (2:2) сказал, что соперник имел всего два опасных момента за игру.
- «Краснодар» сыграл хороший матч. Это выдающаяся команда, которая здоров выступает в Лиге Европы. Нам было трудно. Обе команды сегодня играли на победу и показали хороший футбол. «Краснодар» — сильная команда. Она опасна на контратаках, о чем мы знали. Ведя в счете, мы действовали так, как надо.
Сегодня мы играли в два нападающих, чтобы нагрузить защиту хозяев. «Краснодар» имел всего два момента: им помог автогол и пенальти. В остальное время мы действовали неплохо. Я благодарен фанатам, которые приехали сюда в таком количестве.
- Какая цель стоит перед командой на остаток сезона?
- Мы сделаем все, чтобы показать наш максимум. Чтобы мы ни о чем не жалели в конце чемпионата. Сейчас мы должны добиваться победы матч за матчем и в конце чемпионата увидим результат, который заслуживаем.
- Почему был заменен Денис Глушаков?
- Он получил небольшую травму. Я не стал рисковать его здоровьем.
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция