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Фергюсон получил деньги за отмененный бой с Нурмагомедовым

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Несмотря на отмену боя против Хабиба Нурмагомедова, боец UFC Тони Фергюсон получил причитающийся ему гонорар. Об этом сообщает MMAJunkie.

Фергюсон получил 250 000 долларов. В случае победы в поединке он получил бы в два раза больше. Отметим, что и Нурмагомедов получил бы 500 000 долларов, если бы одержал победу.

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США). Спортсмены должны были поспорить за звание временного чемпиона организации в легком весе.  За несколько часов до церемонии взвешивания россиянину стало плохо, и он был экстренно госпитализирован из-за болей в печени.

Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации спортсмена стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около трех килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.

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