«Айнтрахт» дома уступил «Фрайбургу»
Матч 23-го тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Фрайбургом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Фрайбурга».
В составе победителей дубль сделал Флориан Нидерлехнер. У «Айнтрахта» отличился Бранимир Хргота. «Айнтрахт» с 35 очками остался на шестом месте в бундеслиге. У «Фрайбурга» 33 очка и седьмое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
23-й тур
Матч
Айнтрахт - Фрайбург - 1:2 (1:1)
Голы
Хргота 12 (1:0). Нидерлехнер 24 (1:1). Нидерлехнер 59 (1:2).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Эктор, Тавата (Баркок, 65), Маскарель, Гачинович (Майер, 80), Хасебе, Хргота, Блум, Ребич (Тарашай, 74)
Фрайбург: Шволов, Кюблер, Гюнтер, Кемпф, Гульде, Франц, Хёфлер (Абраши, 83), Грифо, Хаберер, Шустер (Торрехон, 88), Нидерлехнер (Петерсен, 85)
Предупреждения:
Гачинович, 37; Очипка, 75 - Гюнтер, 38
Судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Место и дата
05 марта 17:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция