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«Айнтрахт» дома уступил «Фрайбургу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 23-го тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Фрайбургом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Фрайбурга».

В составе победителей дубль сделал Флориан Нидерлехнер. У «Айнтрахта» отличился Бранимир Хргота. «Айнтрахт» с 35 очками остался на шестом месте в бундеслиге. У «Фрайбурга» 33 очка и седьмое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

23-й тур

Матч

Айнтрахт - Фрайбург - 1:2 (1:1)

Голы

Хргота 12 (1:0). Нидерлехнер 24 (1:1). Нидерлехнер 59 (1:2).

Состав

Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Эктор, Тавата (Баркок, 65), Маскарель, Гачинович (Майер, 80), Хасебе, Хргота, Блум, Ребич (Тарашай, 74)

Фрайбург: Шволов, Кюблер, Гюнтер, Кемпф, Гульде, Франц, Хёфлер (Абраши, 83), Грифо, Хаберер, Шустер (Торрехон, 88), Нидерлехнер (Петерсен, 85)

Предупреждения:

Гачинович, 37; Очипка, 75 - Гюнтер, 38

Судья:

Гюнтер Перль (Германия)

Место и дата

05 марта 17:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

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