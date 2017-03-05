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Туктамышева заняла второе место на турнире в Исландии

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль на соревнованиях Nordics, которые проходили в Рейкьявике (Исландия).

20-летняя подопечная Алексея Мишина набрала за короткую и произвольную программу 178,13 балла. Первое место на турнире заняла итальянка Каролина Костнер, ее результат - 204,27 балла. Тройку призеров замкнула Анита Остлунд из Швеции (155,23 балла).

Отметим, в мужской части соревнований Россию должен был представлять Александр Петров, однако 17-летний петербуржец снялся с турнира.

Напомним, ранее в сезоне 2016/2017 Туктамышева заняла второе место в финале Кубка России, на «челленджерах» в Загребе и Оберстдорфе, а также стала третьей на этапе Гран-при в Китае. На зимней Универсиаде в Алма-Ате петербурженка не попала в тройку призеров и заняла четвертое место.

На чемпионате России фигуристка показала восьмой результат и не попала в состав сборной России на чемпионат Европы, который проходил в Остраве.

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