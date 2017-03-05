Игорь Шалимов: Смолов пропустит первый матч с «Сельтой»
Главный
тренер «Краснодара» Игорь Шалимов
после ничьей в матче со «Спартаком»
(2:2) в чемпионате России рассказал об
удовлетворенности от результата игры.
- Тяжелая игра, было много борьбы, из-за чего обе команды шли в атаку через длинные передачи. «Спартак» делал это чаще. Они дважды вели в счете, мы отыгрывались, а заканчивали матч вдесятером. Так что результатом мы довольны.
-
Как справлялись с прессингом «Спартака»?
У вашей команды его почти не было.
- Я не помню, чтобы нас прессинговали. «Спартак» грамотно перекрывал зоны. Прессинг – это когда ты бежишь в игрока и вступаешь в отбор. У нас это сегодня хуже получалось, чем обычно.
-
Каким недостатки видите в игре «Краснодар»
по сегодняшнему матчу?
- Остаются проблемы — обрезы в центре поля. Из-за них мы получили второй гол сегодня. С ошибками этими надо заканчивать. В каждом матче мы имеем по пять таких потерь. Сколько уже можно над этим работать? На этом уровне сложно объяснить передачи в середине поля и обрезы. Это не расслабленность – а психология. Может, адресатов не хватает. Но если нет адресатов, то не надо отдавать сопернику.
-
Почему Смолов вновь бил пенальти?
- Федор — лучший бомбардир «Краснодара» и уверенный в себе человек. Была уверенность, что он не поплывет в любой ситуации. Если бы он почувствовал неуверенность, то не бил бы. Но он уверен в себе.
-
Что скажете о травмах Газинского и
Смолова? Когда вернется на поле Мамаев,
включенный сегодня в заявку?
- Обидно, что потеряли этих игроков. Газинский подвернул голеностоп. У Фёдора, возможно, небольшой надрыв. Он не сможет сыграть в следующем матче. Мамаев и Петров могут выйти на поле в игре с «Сельтой». В общую группу не вернулся только Измайлов, остальные парни уже работают в полную силу.
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция