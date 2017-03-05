Игорь Шалимов: Смолов пропустит первый матч с «Сельтой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после ничьей в матче со «Спартаком» (2:2) в чемпионате России рассказал об удовлетворенности от результата игры.



- Тяжелая игра, было много борьбы, из-за чего обе команды шли в атаку через длинные передачи. «Спартак» делал это чаще. Они дважды вели в счете, мы отыгрывались, а заканчивали матч вдесятером. Так что результатом мы довольны.

- Как справлялись с прессингом «Спартака»? У вашей команды его почти не было.

- Я не помню, чтобы нас прессинговали. «Спартак» грамотно перекрывал зоны. Прессинг – это когда ты бежишь в игрока и вступаешь в отбор. У нас это сегодня хуже получалось, чем обычно.

- Каким недостатки видите в игре «Краснодар» по сегодняшнему матчу?

- Остаются проблемы — обрезы в центре поля. Из-за них мы получили второй гол сегодня. С ошибками этими надо заканчивать. В каждом матче мы имеем по пять таких потерь. Сколько уже можно над этим работать? На этом уровне сложно объяснить передачи в середине поля и обрезы. Это не расслабленность – а психология. Может, адресатов не хватает. Но если нет адресатов, то не надо отдавать сопернику.

- Почему Смолов вновь бил пенальти?

- Федор — лучший бомбардир «Краснодара» и уверенный в себе человек. Была уверенность, что он не поплывет в любой ситуации. Если бы он почувствовал неуверенность, то не бил бы. Но он уверен в себе.

- Что скажете о травмах Газинского и Смолова? Когда вернется на поле Мамаев, включенный сегодня в заявку?

- Обидно, что потеряли этих игроков. Газинский подвернул голеностоп. У Фёдора, возможно, небольшой надрыв. Он не сможет сыграть в следующем матче. Мамаев и Петров могут выйти на поле в игре с «Сельтой». В общую группу не вернулся только Измайлов, остальные парни уже работают в полную силу.





