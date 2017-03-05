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Александр Ширко: «Краснодар» в организации игры выглядел получше

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший форвард «Спартака» Александр Ширко поделился впечатлениями после матча команды против «Краснодара» в 18-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Матч получился эмоциональным и захватывающим, все в нем было. Я бы пока не говорил о рисунке игры «Спартака», это только первый официальный матч (после зимнего перерыва). Более того, если брать организацию игры, то мало что получалось: были сумбур и эмоции, все-таки первая официальная игра. Этим можно все объяснить.

Так что игра «Спартака» была не той, что была в осенней части. При этом «Краснодар» в организации игры выглядел получше. Но для «Краснодара» этот матч был четвертым. И у «Краснодара» больше осмысленности на поле», - цитирует Ширко «Р-Спорт».

«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом». 

Матч

Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)

Голы

Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).

Состав

Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано

Предупреждения:

Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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