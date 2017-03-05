Александр Ширко: «Краснодар» в организации игры выглядел получше

Бывший форвард «Спартака» Александр Ширко поделился впечатлениями после матча команды против «Краснодара» в 18-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Матч получился эмоциональным и захватывающим, все в нем было. Я бы пока не говорил о рисунке игры «Спартака», это только первый официальный матч (после зимнего перерыва). Более того, если брать организацию игры, то мало что получалось: были сумбур и эмоции, все-таки первая официальная игра. Этим можно все объяснить.

Так что игра «Спартака» была не той, что была в осенней части. При этом «Краснодар» в организации игры выглядел получше. Но для «Краснодара» этот матч был четвертым. И у «Краснодара» больше осмысленности на поле», - цитирует Ширко «Р-Спорт».

«Спартак» с 41 баллом продолжает лидировать в таблице РФПЛ, сохраняя пятиочковый отрыв от «Зенита». У «Краснодара» 29 очков и на данный момент - четвертая строчка. В следующем туре красно-белые 12 марта примут «Анжи», а команда Игоря Шалимова днем позже сыграет на выезде с «Локомотивом».