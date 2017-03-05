Александр Самедов: Освобождал зоны, играл плеймейкера

Полузащитник «Спартака» после игры в Краснодаре назвал ее тяжелой и выглядел при этом уставшим.

- Тяжелый матч, жаль, что не выиграли.

- Показалось, что «Спартак» играл не очень.

- Первая игра — что-то получилось, что-то нет.

- Вы часто смещались в центр, освобождая фланг для Ещенко?

- Да, нам показывали видео, чтобы можно было лучше использовать особенности игры соперника.

- Вы ведь исполняли функции плеймейкера, не правда ли?

- В какой-то степени. Когда освобождал зоны для защитников, находился как раз на месте разыгрывающего.

- За сколько до матча узнали, что будете играть в два форварда? Или готовились эту схему давно, с учетом дисквалификации Промеса?

- Пробовали разные варианты, но тренерский штаб остановился на этом.