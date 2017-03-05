Александр Самедов: Освобождал зоны, играл плеймейкера
Полузащитник «Спартака» после игры в Краснодаре назвал ее тяжелой и выглядел при этом уставшим.
- Тяжелый матч, жаль, что не выиграли.
- Показалось, что «Спартак» играл не очень.
- Первая игра — что-то получилось, что-то нет.
- Вы часто смещались в центр, освобождая фланг для Ещенко?
- Да, нам показывали видео, чтобы можно было лучше использовать особенности игры соперника.
- Вы ведь исполняли функции плеймейкера, не правда ли?
- В какой-то степени. Когда освобождал зоны для защитников, находился как раз на месте разыгрывающего.
- За сколько до матча узнали, что будете играть в два форварда? Или готовились эту схему давно, с учетом дисквалификации Промеса?
- Пробовали разные варианты, но тренерский штаб остановился на этом.
Матч
Краснодар - Спартак - 2:2 (1:1)
Голы
Фернандо 3 (0:1). Таски 15 (1:1 - автогол). Адриано 54 (1:2). Смолов 73 (2:2 - пен.).
Состав
Краснодар: Крицюк, Рамирес, Налдо, Гранквист, Шишкин, Мартынович, Классон (Окриашвили, 71), Газинский (Жигулёв, 30), Подберёзкин, Смолов, Вандерсон (Перейра, 64)
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Таски, Кутепов, Глушаков (Мельгарехо, 82), Самедов, Фернандо, Зобнин, Зе Луиш, Адриано
Предупреждения:
Смолов, 63 - Глушаков, 45; Зобнин, 67; Зе Луиш, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция