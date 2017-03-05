Дубль Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Валенсию»
«Атлетико» дома взял верх над «Валенсией» (3:0) в 26-м туре чемпионата Испании.
У хозяев поля отличились Антуан Гризманн (10-я и 83-я минуты) и Кевин Гамейро (48-я).
Мадридцы с 49 очками занимают четвертое место, их сегодняшний соперник с 29 баллами - на 13-й строчке.
В следующем туре «Атлетико» 11 марта сыграет на выезде с «Гранадой», а «Валенсия» в тот же день примет хихонский «Спортинг».
Матч
Атлетико - Валенсия - 3:0 (1:0)
Голы
Гризманн 10 (1:0). Гамейро 49 (2:0). Гризманн 83 (3:0).
Состав
Атлетико: Облак, Врсалько, Эрнандес Л., Савич, Луис, Коке, Габи, Сауль, Карраско (Парти, 77), Гамейро (Гайтан, 71), Гризманн (Корреа, 85)
Валенсия: Алвес, Канселу, Гарай, Мангаля, Орельяна, Гайя, Парехо, Перес (Баккали, 67), Эль Хаддади (Мина, 67), Солер, Дзадза
Предупреждения:
Карраско, 30 - Перес, 20; Мина, 90
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
05 марта 18:15, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция