«Химки» обыграли «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Цмоки-Минск»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 80:72 в пользу «Химок».
В составе победителей самым результативным стали Алексей Швед и Вячеслав
Зайцев, которые набрали 19 очков. У минчан 23 очка набрал Дрю Джойс.
«Химки» занимают второе место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск» на 12-м
месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Химки - Цмоки-Минск - 80:72
Место и дата
05 марта 17:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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